Источник: ПСЖ не вел переговоров с Зиданом

"ПСЖ" не вел переговоров с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, а Почеттино не просил отпустить его в "Манчестер Юнайтед", утверждает RMC Sport.

По данным источника, французский клуб не контактировал ни с Зиданом, ни с каким-либо другим тренером, хотя кандидатуру 49-летнего специалиста в руководстве "ПСЖ" регулярно обсуждают.

Отмечается, что Маурисио Почеттино не просил "ПСЖ" отпустить его в "Манчестер Юнайтед", а английский клуб не обращался к парижанам по поводу аргентинца.

Ранее сообщалось, что Зидан – главный кандидат на пост менеджера "ПСЖ", в случае, если Маурисио решит уйти в "МЮ".