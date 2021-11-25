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Источник: ПСЖ не вел переговоров с Зиданом
А МЮ не обращался по поводу Почеттино
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" не вел переговоров с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, а Почеттино не просил отпустить его в "Манчестер Юнайтед", утверждает RMC Sport.
По данным источника, французский клуб не контактировал ни с Зиданом, ни с каким-либо другим тренером, хотя кандидатуру 49-летнего специалиста в руководстве "ПСЖ" регулярно обсуждают.
Отмечается, что Маурисио Почеттино не просил "ПСЖ" отпустить его в "Манчестер Юнайтед", а английский клуб не обращался к парижанам по поводу аргентинца.
Ранее сообщалось, что Зидан – главный кандидат на пост менеджера "ПСЖ", в случае, если Маурисио решит уйти в "МЮ".
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