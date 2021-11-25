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Источник: ПСЖ не вел переговоров с Зиданом

Франция
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А МЮ не обращался по поводу Почеттино

Источник: ПСЖ не вел переговоров с Зиданом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"ПСЖ" не вел переговоров с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, а Почеттино не просил отпустить его в "Манчестер Юнайтед", утверждает RMC Sport.

По данным источника, французский клуб не контактировал ни с Зиданом, ни с каким-либо другим тренером, хотя кандидатуру 49-летнего специалиста в руководстве "ПСЖ" регулярно обсуждают.

Отмечается, что Маурисио Почеттино не просил "ПСЖ" отпустить его в "Манчестер Юнайтед", а английский клуб не обращался к парижанам по поводу аргентинца.

Ранее сообщалось, что Зидан – главный кандидат на пост менеджера "ПСЖ", в случае, если Маурисио решит уйти в "МЮ".

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В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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