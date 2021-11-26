Стало известно, сколько пропустит из-за травмы ключевой хавбек Пари Сен-Жермен

Полузащитник сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти получил травму и попал в лазарет клуба. По информации издания L'Equipe, 29-летний итальянский исполнитель не сможет помочь коллективу в течение 3 недель из-за проблем с квадрицепсом. Сейчас Верратти необходимо состояние покоя, чтобы восстановление прошло в рамках указанного срока.

Ранее футболист пропустил несколько недель из-за повреждения бедра, в сентябре он отсутствовал из-за травмы колена.

Всего в текущем сезоне Марко провел на поле 8 матчей во всех турнирах (5 желтых карточек).