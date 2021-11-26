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Стало известно, сколько пропустит из-за травмы ключевой хавбек Пари Сен-Жермен
Бедный Почеттино
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти получил травму и попал в лазарет клуба. По информации издания L'Equipe, 29-летний итальянский исполнитель не сможет помочь коллективу в течение 3 недель из-за проблем с квадрицепсом. Сейчас Верратти необходимо состояние покоя, чтобы восстановление прошло в рамках указанного срока.
Ранее футболист пропустил несколько недель из-за повреждения бедра, в сентябре он отсутствовал из-за травмы колена.
Всего в текущем сезоне Марко провел на поле 8 матчей во всех турнирах (5 желтых карточек).
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