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Стало известно, сколько пропустит из-за травмы ключевой хавбек Пари Сен-Жермен

Франция
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Бедный Почеттино

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы ключевой хавбек Пари Сен-Жермен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти получил травму и попал в лазарет клуба. По информации издания L'Equipe, 29-летний итальянский исполнитель не сможет помочь коллективу в течение 3 недель из-за проблем с квадрицепсом. Сейчас Верратти необходимо состояние покоя, чтобы восстановление прошло в рамках указанного срока.

Ранее футболист пропустил несколько недель из-за повреждения бедра, в сентябре он отсутствовал из-за травмы колена.

Всего в текущем сезоне Марко провел на поле 8 матчей во всех турнирах (5 желтых карточек).

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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