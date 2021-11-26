Спортивный директор ПСЖ: Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо отреагировал на слухи о возможной смене тренера команды.

"Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил отпустить его, и ни один клуб не связывался с нами по поводу него.

Зидан? Мы очень уважаем Зинедина и то, что он сделал как игрок и как тренер. Но я могу с полной ответственностью заявить, что мы не ведём с ним переговоры и никаких встреч с ним у нас не было", — приводит слова Леонардо Marca.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино хочет покинуть "ПСЖ".