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Ди Мария о Золотом мяче: Я думаю Месси заслуживает выиграть в этом году. Во многом из-за Копа Америка

Франция
(1 голосов)

Брат за брата

Ди Мария о Золотом мяче: Я думаю Месси заслуживает выиграть в этом году. Во многом из-за Копа Америка

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария поделился мнением о том, заслуживает ли Лионель Месси получить Золотой мяч, а также об адаптации соотечественника в Париже. "У него был важный год в карьере", – приводит его слова RMC Sport.

– Заслуживает ли Месси выиграть Золотой мяч в этом году?

– Я думаю, что да. У него был важный год в карьере.

Он, наконец, выиграл Кубок Америки со своей страной. Во многом из-за этого он заслуживает (получить "Золотой мяч").

– Счастлив ли Месси в Париже?

– Он очень доволен. Семья хорошо осваивается, дети с удовольствием учатся. Он нашел дом. Он хорошо адаптируется в клубе.

Для него это непросто, ведь он всю жизнь прожил в Барселоне. Новый дом, новая школа, ему нелегко.

Тому, кто привык постоянно менять клубы, проще. Вся жизнь Лео была в одном месте. Но он очень счастлив, а это самое главное, – сказал Ди Мария.

В этом сезоне Месси провел 10 матчей за "ПСЖ", забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего аргентинца в 80 миллионов евро.

"Золотой мяч" вручат 29 ноября в Париже.

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В статье: Лионель Месси Анхель Ди Мария Барселона ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (3)
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.11.2021 в 22:06
Нехай ще виграє Кубок Африки.
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Лекарь (село Дарница)
26.11.2021 в 21:59
Не знал, что Ди Мария - откровенный лизожоп
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kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 21:50
С твоей логикой, тогда каждый в сборной Аргентины заслуживает золотой мяч. А если уже чисто по трофеям, тогда Жоржиньо должен выиграть. Идите вы уже к черту со своим мелким недоразумением «он наконец-то что-то выиграл».
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