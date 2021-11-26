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Ди Мария о Золотом мяче: Я думаю Месси заслуживает выиграть в этом году. Во многом из-за Копа Америка
Брат за брата
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария поделился мнением о том, заслуживает ли Лионель Месси получить Золотой мяч, а также об адаптации соотечественника в Париже. "У него был важный год в карьере", – приводит его слова RMC Sport.
– Заслуживает ли Месси выиграть Золотой мяч в этом году?
– Я думаю, что да. У него был важный год в карьере.
Он, наконец, выиграл Кубок Америки со своей страной. Во многом из-за этого он заслуживает (получить "Золотой мяч").
– Счастлив ли Месси в Париже?
– Он очень доволен. Семья хорошо осваивается, дети с удовольствием учатся. Он нашел дом. Он хорошо адаптируется в клубе.
Для него это непросто, ведь он всю жизнь прожил в Барселоне. Новый дом, новая школа, ему нелегко.
Тому, кто привык постоянно менять клубы, проще. Вся жизнь Лео была в одном месте. Но он очень счастлив, а это самое главное, – сказал Ди Мария.
В этом сезоне Месси провел 10 матчей за "ПСЖ", забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего аргентинца в 80 миллионов евро.
"Золотой мяч" вручат 29 ноября в Париже.
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