Ди Мария о Месси: Лео лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле. Он отличается от других

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария высказался об атакующей тройке "парижан" из Месси, Неймара и Мбаппе. "Понимаю, что мне нелегко с такими футболистами, играющими на такой же позиции, как и я", – приводит его слова RMC Sport.

"Когда у вас есть три таких футболиста, первая опция – это выпустить их в составе, потому что они лучшие на поле.

Они такие, какие есть, и они выиграли то, что выиграли. И это дает им такой статус. Но Лео отличается от остальных. Он лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле.

Что касается меня, то я всегда стараюсь выкладываться на все 100 процентов, чтобы заслужить право выходить в стартовом составе.

Понимаю, что мне нелегко с такими футболистами, играющими на такой же позиции, как и я.

Но по этой причине я стараюсь находить другие опции на поле. Тренер принимает решения, а я пытаюсь предоставить ему дополнительные возможности", – сказал Ди Мария.