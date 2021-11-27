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Лилль – Нант 1:1. Промах Дэвида лишил догов шансов на победу

Франция
(1 голосов)

Одного от Йылмаза для победы не хватило

Лилль – Нант 1:1. Промах Дэвида лишил догов шансов на победу

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1. 15-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Нант" 1:1

Голы: Йылмаз (9) – Блас (24)

Нереализованный пенальти: Дэвид (80)

"Лилль": Грбич – Мандава, Джало, Фонте, Челик – Бамба (Лихаджи, 86), Онана (Саншеш, 62), Андре, Иконе (Веа, 76) – Йылмаз (Языджи, 75), Дэвид

"Нант": Ляфон – Мерлен, Паллуа, Жиротто, Фабио – Сиприен (Коко, 87), Чиривелья, Мутуссами – Симон, Коло Муани, Блас

Удаление: Фабио (78)

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В статье: Нант Лилль
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