Франция
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Лилль – Нант 1:1. Промах Дэвида лишил догов шансов на победу
Одного от Йылмаза для победы не хватило
Фото: Faisal HQ
Лига 1. 15-й тур
Лилль, "Пьер Моруа"
"Лилль" – "Нант" 1:1
Голы: Йылмаз (9) – Блас (24)
Нереализованный пенальти: Дэвид (80)
"Лилль": Грбич – Мандава, Джало, Фонте, Челик – Бамба (Лихаджи, 86), Онана (Саншеш, 62), Андре, Иконе (Веа, 76) – Йылмаз (Языджи, 75), Дэвид
"Нант": Ляфон – Мерлен, Паллуа, Жиротто, Фабио – Сиприен (Коко, 87), Чиривелья, Мутуссами – Симон, Коло Муани, Блас
Удаление: Фабио (78)
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