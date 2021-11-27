Рамос: Хочу отплатить ПСЖ за доверие. Надеюсь, больше не будет травм

Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос поделился мыслями насчет своего восстановления от травмы и дебюта з французский клуб.

"Есть сложные моменты, моменты одиночества, когда часами занимаешься в тренажерке с физиотерапевтом, фитнесс-тренером. Постоянно возникают негативные мысли, из-за которых иногда начинаешь сомневаться в себе.

Я верил в себя и в упорный труд. Я сосредоточен на том, чтобы отплатить "ПСЖ" за доверие. Я надеюсь достичь своей лучшей формы.

Думаю, я смогу играть еще 4-5 лет. Самое главное, что у меня в голове все в порядке. Надеюсь, больше у меня не будет травм", – рассказал испанец.