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Рамос: Хочу отплатить ПСЖ за доверие. Надеюсь, больше не будет травм
Серхио считает, что сможет играть еще 4-5 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос поделился мыслями насчет своего восстановления от травмы и дебюта з французский клуб.
"Есть сложные моменты, моменты одиночества, когда часами занимаешься в тренажерке с физиотерапевтом, фитнесс-тренером. Постоянно возникают негативные мысли, из-за которых иногда начинаешь сомневаться в себе.
Я верил в себя и в упорный труд. Я сосредоточен на том, чтобы отплатить "ПСЖ" за доверие. Я надеюсь достичь своей лучшей формы.
Думаю, я смогу играть еще 4-5 лет. Самое главное, что у меня в голове все в порядке. Надеюсь, больше у меня не будет травм", – рассказал испанец.
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