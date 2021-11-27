Лига 1. Мец шокировал Ниццу

Лига 1, 15-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Мец" 0:1

Гол: Сантонз (31)

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба (Клод-Морис, 85) – Клюйверт (Да Кунья, 81), Росарио (Тюрам, 74), Лемина (Шнайдерлин, 74), Стенгс (Дольберг, 74) – Гуири, Делор

"Мец": Укиджа – Жемерсон, Куяте, Бронн – Делен, Ндорам, Пажо, Сантонз – Нгетт (Сарр, 64), Де Превиль (Гуйе, 81) – Ньян (Жозеф, 74)

Предупреждения: Делор (21), Стенгс (39) – Ндорам (4), Жемерсон (16)

“Мец” сотворил сенсацию на “Альянц Ривьера”, покинув Прованс с тремя очками в активе. Вторая команда Лиги так и не сумела пробить ворота аутсайдеров и минимально проиграла за счёт гола Фабиана Сантонза.

“Ницца” так и не сумела найти адекватного способа для взлома обороны гостей, которая после перехода на тройку центрбеков стала куда надёжнее. Удалось создать по моменту для Анди Делора в концовке каждого из таймов, но удары форварда головой отражал Укиджа. Остальные немногочисленные моменты шли со стандартов – а в остальном голяк.

К тому же “Мец” забил едва ли не с единственной толковой атаки за матч – Сантонз сам разогнал атаку, и сам её и закончил при полном равнодушии к себе со стороны защитников “орлов”. Так счёт стал 0:1 на 30-й минуте, и с тех пор так и не поменялся.

Как минимум до завтрашнего матча “Ренна” “Ницца” сохраняет вторую строчку с 26 очками в активе. Беспроигрышная серия “Меца” составляет уже 4 игры, но дно таблицы им покинуть пока не удалось.