Почеттино: Посмотрим, как Рамос адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал комментарий о защитнике Серхио Рамосе, дебют за команду которого должен состояться в ближайшее время:

"Рамос ведет себя нормально, профессионально, старается помочь команде. Это хорошо. Он известный нам игрок с большим опытом и великий чемпион.

Он может привнести свои знания и ценности. Ему нужно играть. Посмотрим, как он адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги. Это сложно предсказать, это просто ощущение. На это потребуется время", – сказал Почеттино.