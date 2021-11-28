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Почеттино: Посмотрим, как Рамос адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги

Франция
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Тренер надеется на игрока

Почеттино: Посмотрим, как Рамос адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал комментарий о защитнике Серхио Рамосе, дебют за команду которого должен состояться в ближайшее время:

"Рамос ведет себя нормально, профессионально, старается помочь команде. Это хорошо. Он известный нам игрок с большим опытом и великий чемпион.

Он может привнести свои знания и ценности. Ему нужно играть. Посмотрим, как он адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги. Это сложно предсказать, это просто ощущение. На это потребуется время", – сказал Почеттино.

Напомним, испанец перешел в "ПСЖ" летом, и до сих пор не играл за клуб из-за травмы.

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В статье: Серхио Рамос Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
Football365.fr

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