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Почеттино: Посмотрим, как Рамос адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги
Тренер надеется на игрока
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал комментарий о защитнике Серхио Рамосе, дебют за команду которого должен состояться в ближайшее время:
"Рамос ведет себя нормально, профессионально, старается помочь команде. Это хорошо. Он известный нам игрок с большим опытом и великий чемпион.
Он может привнести свои знания и ценности. Ему нужно играть. Посмотрим, как он адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги. Это сложно предсказать, это просто ощущение. На это потребуется время", – сказал Почеттино.
Напомним, испанец перешел в "ПСЖ" летом, и до сих пор не играл за клуб из-за травмы.
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