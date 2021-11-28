Испанский защитник Серхио Рамос дебютировал за "ПСЖ". 35-летний игрок вышел в стартовом составе на матч Лиги 1 с "Сент-Этьеном", который начался сегодня в 14:00.

Центральный защитник перешел в парижский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента из "Реала", однако до сих пор не играл из-за травмы.

До появления на поле сегодня, Серхио Рамос играл еще 5 мая 2021 года. Тогда "Реал" в матче Лиги чемпионов проиграл "Челси" (0:2).