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Рамос дебютировал за ПСЖ

Франция
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Наконец-то!

Рамос дебютировал за ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский защитник Серхио Рамос дебютировал за "ПСЖ". 35-летний игрок вышел в стартовом составе на матч Лиги 1 с "Сент-Этьеном", который начался сегодня в 14:00.

Центральный защитник перешел в парижский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента из "Реала", однако до сих пор не играл из-за травмы.

До появления на поле сегодня, Серхио Рамос играл еще 5 мая 2021 года. Тогда "Реал" в матче Лиги чемпионов проиграл "Челси" (0:2).

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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