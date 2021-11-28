Неймар получил травму в концовке встречи с Сент-Этьеном

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде победил "Сент-Этьен" со счетом 3:1.

Форвард парижан Неймар вышел в стартовом составе на эту игру, но не смог доиграть поединок. Бразилец вынужденно покинул поле в самой концовке основого времени, получив травму на 88-й минуте. Его заменил Эрик Эбимбе.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 29-летний Неймар провел 9 матчей, забил 3 мяча и оформил 3 ассиста.