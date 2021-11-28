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Неймар получил травму в концовке встречи с Сент-Этьеном

Франция
(1 голосов)

Характер повреждения пока неизвестен

Неймар получил травму в концовке встречи с Сент-Этьеном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде победил "Сент-Этьен" со счетом 3:1.

Форвард парижан Неймар вышел в стартовом составе на эту игру, но не смог доиграть поединок. Бразилец вынужденно покинул поле в самой концовке основого времени, получив травму на 88-й минуте. Его заменил Эрик Эбимбе.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 29-летний Неймар провел 9 матчей, забил 3 мяча и оформил 3 ассиста.

Неймар получил травму в концовке встречи с Сент-Этьеном - изображение 1
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В статье: Неймар Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (3)
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5ata4ok (Харьков)
28.11.2021 в 16:24
мда.... похоже, опять надолго.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 16:37
Дело подходит к Рождественским праздникам , пора на родину ехать, праздновать.)
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hardcorepwnz (Украина)
28.11.2021 в 17:59
День Рождения сестры сам себя не отпразднует
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