Франция
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Неймар получил травму в концовке встречи с Сент-Этьеном
Характер повреждения пока неизвестен
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде победил "Сент-Этьен" со счетом 3:1.
Форвард парижан Неймар вышел в стартовом составе на эту игру, но не смог доиграть поединок. Бразилец вынужденно покинул поле в самой концовке основого времени, получив травму на 88-й минуте. Его заменил Эрик Эбимбе.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции 29-летний Неймар провел 9 матчей, забил 3 мяча и оформил 3 ассиста.
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Комментарии (3)
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5ata4ok (Харьков)
28.11.2021 в 16:24
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
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hardcorepwnz (Украина)
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