В погоне за Золотым мячом. Месси оформил хет-трик из ассистов

В поединке 15-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Сент-Этьен" - 3:1

Нападающий парижан Лионель Месси оформил в этой игре хет-трик из голевых передач - аргентинский форвард дважды ассистировал бразильскому защитнику Маркиньосу, а также отдал результативную передачу на соотечественника вингера Ди Марию.

Эти ассисты стали первыми для 34-летнего Лео в текущем сезоне Лиги 1.