Франция
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В погоне за Золотым мячом. Месси оформил хет-трик из ассистов
В игре против "Сент-Этьена"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В поединке 15-го тура чемпионата Франции
Нападающий парижан Лионель Месси оформил в этой игре хет-трик из голевых передач - аргентинский форвард дважды ассистировал бразильскому защитнику Маркиньосу, а также отдал результативную передачу на соотечественника вингера Ди Марию.
Эти ассисты стали первыми для 34-летнего Лео в текущем сезоне Лиги 1.
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