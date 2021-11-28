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В погоне за Золотым мячом. Месси оформил хет-трик из ассистов

Франция
(3 голосов)

В игре против "Сент-Этьена"

В погоне за Золотым мячом. Месси оформил хет-трик из ассистов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В поединке 15-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Сент-Этьен" - 3:1

Нападающий парижан Лионель Месси оформил в этой игре хет-трик из голевых передач - аргентинский форвард дважды ассистировал бразильскому защитнику Маркиньосу, а также отдал результативную передачу на соотечественника вингера Ди Марию.

Эти ассисты стали первыми для 34-летнего Лео в текущем сезоне Лиги 1.

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В статье: Лионель Месси Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (12)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.11.2021 в 17:57
Яка нахєр гонитва за ЗМ??? Вже давно проголосували і скоро вручення!!!Ці ігри хіба в залік наступного вручення 21-22 підуть
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.11.2021 в 17:58
Уже и победителя давно оповестили
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.11.2021 в 18:04
Вот іменно! Шукають сенсації з рядового матчу з аутсайдером
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.11.2021 в 17:56
Нужно было хет-трик из ассистов в El Ca$hiko делать
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+4
-1
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NORDOS
28.11.2021 в 17:53
ахахахах ну меська герой проти аутсайдера в більшості та ще за допомоги арбітрів це його стиль що цікаво до видалення гра була майже рівною
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+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
28.11.2021 в 17:51
в погоне за золотым батоном разве что Меся
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+3
-3
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Spokoyno (Київ)
28.11.2021 в 17:16
Так це трошки припудрює невиразні початкові виступи у Лізі фермерів №1 Проте тут головне питання чи справді Мессі ПОВЕРНУВСЯ Відчув партнерів по команді! По одній грі судити себе не поважати, утім маючи у організаторах атак Ліонеля та Анхеля Неймару та Мбаппе набагато буде краще реалізувати свій потенціал.
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0
-3
prockop4uck (Киев)
28.11.2021 в 17:11
Раз в полгода прорвало. В матче против команды с 19 места...
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+4
-2
sasha_lv (Львів)
28.11.2021 в 16:35
Хмм,три асиста-крок до ЗМ?
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+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 16:38
Автор думает, что это очень поможет.))
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+2
-3
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Spokoyno (Київ)
28.11.2021 в 17:35
Трошечки виправдає, що приз видання з Парижу отримає гравець клубу з Хоч тут виграш Копа Америка теж потрібно враховувати...
+1
-4
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hardcorepwnz (Украина)
28.11.2021 в 17:57
Когда Чили несколько лет подряд побеждал в Копе, что-то я не видел претендентов из их команды на ЗМ)) А как Месси выиграл, так вдруг это стало значимой наградой. Не смешите
+3
-1


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