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Лига 1. Ренн вырывается на второе место, Монако теряет очки со Страсбуром
Гаэтан Лаборд снова пришёл на помощь в трудный момент
Фото: Faisal HQ
Лига 1. 15-й тур
Лорьян, "Стад дю Мустуар"
"Лорьян" – "Ренн" 0:2
Голы: Лаборд (75), Доку (78)
Гаэтан Лаборд – это Диего Коста для бедных. Такой же настырный, безжалостный и экономный. Разве что репутация у форварда “Ренна” почище. В далёком сезоне 2016/17 Коста положил 20 мячей в АПЛ и помог “Челси” взять титул. 16 раз забил по голу, 2 раза клал дубль. Лаборд сегодня забил свой девятый гол в Лиге 1, ни разу не превысив отметку в гол за матч. Стабильно исполняет свой долг нападающего, а не феерит в отдельных матчах. Вот он идеал центрфорварда, приносящий максимум пользы на дистанции сезона.
Титул “Ренну” не светит, ведь в Лиге 1 обитает “ПСЖ”, но серьёзные цели “красно-чёрные” перед собой с таким форвардом обязаны. У “Ренна” возникло немало проблем с “Лорьяном”, закрывшимся у своих ворот в 5 защитников. Гости долго мучались в позиционных атаках, и на выручку пришли два быстрых выпада. Сначала Лаборд открыл счёт на 75-й, хладнокровно подоспев на добивание, а в следующей атаке Жереми Доку отметил возвращение после травмы классным сольным проходом. 0:2. “Ренн” на 12 очков отстаёт от “ПСЖ”, зато они первые среди равных.
Монако, "Стад Луи ІІ"
"Монако" – "Страсбур" 1:1
Голы: Бен Йеддер (45+1, пен) – Ажорк (48, пен)
Бордо, "Матмют Атлантик"
"Бордо" – "Брест" 1:2
Голы: Грегерсен (43) – Ле Дуарон (59, 66)
Реймс, "Огюст Делон"
"Реймс" – "Клермон" 1:0
Гол: Конан (90+1)
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