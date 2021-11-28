Франция
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Лига 1. Марсель – Труа 1:0. Трудовые три очка
Новичку удалось навязать нешуточную борьбу
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига 1, 15-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" – "Труа" 1:0
Гол: Лирола (74)
"Марсель": Пау Лопес – Перес, Гонсалес, Салиба, Ронжье – Гуйе – Де ла Фуэнте (Дьенг, 69), Пайет, Гендузи, Лирола (де Лима, 87 – Милик (Сантос, 82)
"Труа": Галлон – Салмье, Жиродон, Рами (Рипар, 79) – Коне (Шадли, 87), Тардье, Куаме (Шавалерин, 75), Бьянкон – Балде, Тузгар (Сон Хён, 76), Жерсон Родригес
Предупреждения: Гуйе (17) – Салмье (10), Тардье (17), Коне (43)
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