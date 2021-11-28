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Лига 1. Марсель – Труа 1:0. Трудовые три очка

Франция
(1 голосов)

Новичку удалось навязать нешуточную борьбу

Лига 1. Марсель – Труа 1:0. Трудовые три очка

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Лига 1, 15-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Труа" 1:0

Гол: Лирола (74)

"Марсель": Пау Лопес – Перес, Гонсалес, Салиба, Ронжье – Гуйе – Де ла Фуэнте (Дьенг, 69), Пайет, Гендузи, Лирола (де Лима, 87 – Милик (Сантос, 82)

"Труа": Галлон – Салмье, Жиродон, Рами (Рипар, 79) – Коне (Шадли, 87), Тардье, Куаме (Шавалерин, 75), Бьянкон – Балде, Тузгар (Сон Хён, 76), Жерсон Родригес

Предупреждения: Гуйе (17) – Салмье (10), Тардье (17), Коне (43)

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В статье: Труа Марсель
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