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ПСЖ продлит контракт с Маркиньосом
Футболист продолжит играть в Лиге 1
Защитник Маркиньос и "ПСЖ" ведут активные переговоры о продлении контракта. Этот вопрос должен быть решен до конца календарного года, сообщает RMC Sport.
Нынешний контракт 27-летнего бразильца истекает летом 2024 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2026-го.
В этом сезоне Маркиньос провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
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