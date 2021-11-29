ПСЖ продлит контракт с Маркиньосом

Защитник Маркиньос и "ПСЖ" ведут активные переговоры о продлении контракта. Этот вопрос должен быть решен до конца календарного года, сообщает RMC Sport.

Нынешний контракт 27-летнего бразильца истекает летом 2024 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2026-го.

В этом сезоне Маркиньос провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.