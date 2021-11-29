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ПСЖ продлит контракт с Маркиньосом

Франция
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Футболист продолжит играть в Лиге 1

ПСЖ продлит контракт с Маркиньосом

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Защитник Маркиньос и "ПСЖ" ведут активные переговоры о продлении контракта. Этот вопрос должен быть решен до конца календарного года, сообщает RMC Sport.

Нынешний контракт 27-летнего бразильца истекает летом 2024 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2026-го.

В этом сезоне Маркиньос провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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В статье: Маркиньос ПСЖ
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