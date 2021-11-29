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Доннарумма признан лучшим вратарем 2021 года по версии IFFHS

Франция
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На втором месте расположился Мануэль Нойер

Доннарумма признан лучшим вратарем 2021 года по версии IFFHS

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "ПСЖ" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма назван лучшим вратарем 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.

Футболист занял первое место в голосовании, набрав 170 очков. Вторым стал вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер, набравший 75 очков. Третье место занял голкипер "Челси" и сборной Сенегала Эдуард Менди, на счету которого 40 очков.

Этим летом Доннарумма в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

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В статье: Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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