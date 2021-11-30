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Калиниченко - о вручении Золотого мяча Месси: Можно сворачивать эту лавочку

Франция
(2 голосов)

Эксперт недоволен тем, что аргентинец победил

Калиниченко - о вручении Золотого мяча Месси: Можно сворачивать эту лавочку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 ноября в Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч для лучшего футболиста 2021 года. По результатам голосования награду получил нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил свой 7-й Золотой мяч в карьере.

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что приз должен был получить форвард "Баварии" Роберт Левандовский.

"Можно сворачивать эту лавочку. Сегодня для меня эта номинация закончилась. Вернее номинация в таком виде. Месси велик, Месси гений, Но! И с этим ему теперь жить. Он сам понимает, что в эти пандемийные два года, лучшим он не был. А в Париже он стал просто посредственной копией самого себя.

И в этом нет ничего ни необычного, ни страшного. Легенды, какие бы они ни были, рано или поздно уходят. Сегодня Лео ушел. И полагаю, не только для меня. Он действительно лучший футболист для нескольких поколений. Он эпоха. А вот лучший футболист этих двух лет – Левандовски. И это правда. И Мяч должны были отдавать ему. У меня на сегодня все", - написал Калиниченко в Telegram.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Максим Калиниченко Бавария (Мюнхен) ПСЖ
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Комментарии (6)
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С.Карпович. (Ланівці)
30.11.2021 в 11:09
І то давно.закрити ту єрунду
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+1
-1
tamerlan58 (Львов)
30.11.2021 в 10:06
Не секрет,что "Золотой Мяч" - больше политика,чем спорт,и очень в большом объеме. Так же как и выборы стран или городов на Олимпийские игры и чемпионатов мира в разных видах спорта и т.д. В кинопремии "Оскар" есть премия за достижения в мире кино. Золотой Мяч Месси из этой оперы. А сегодня все знают-Левандовски лучший за последнии два года.
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+2
-1
avatar
2.dc (Николаев)
30.11.2021 в 09:58
Давай-давай … ща попрут колонны доморощенных "униженных и оскорбленных", для которых эта "лавочка" никогда даже и не начиналась …))) Смешно-с, господа …)))
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+2
-5
Maryan (Lviv)
30.11.2021 в 09:50
Все вірно! +
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+5
-1
Dimoncho (Kharkiv)
30.11.2021 в 09:43
согласен
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+5
-2
metall5291 (Kharkiv)
30.11.2021 в 09:37
Все правильно.
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+6
-1


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