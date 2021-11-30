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Калиниченко - о вручении Золотого мяча Месси: Можно сворачивать эту лавочку
Эксперт недоволен тем, что аргентинец победил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29 ноября в Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч для лучшего футболиста 2021 года. По результатам голосования награду получил нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил свой 7-й Золотой мяч в карьере.
Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что приз должен был получить форвард "Баварии" Роберт Левандовский.
"Можно сворачивать эту лавочку. Сегодня для меня эта номинация закончилась. Вернее номинация в таком виде. Месси велик, Месси гений, Но! И с этим ему теперь жить. Он сам понимает, что в эти пандемийные два года, лучшим он не был. А в Париже он стал просто посредственной копией самого себя.
И в этом нет ничего ни необычного, ни страшного. Легенды, какие бы они ни были, рано или поздно уходят. Сегодня Лео ушел. И полагаю, не только для меня. Он действительно лучший футболист для нескольких поколений. Он эпоха. А вот лучший футболист этих двух лет – Левандовски. И это правда. И Мяч должны были отдавать ему. У меня на сегодня все", - написал Калиниченко в Telegram.
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