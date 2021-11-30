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Пресс-служба ПСЖ подтвердила. Известно, на какой срок выбыл Неймар
До конца года мы бразильца точно не увидим
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Неймар получил повреждение связок левого голеностопа в матче 15-го тура Лиги 1 с "Сент-Этьеном" (3:1, Месси отдал 3 ассиста).
Как сообщает пресс-служба парижан, бразильский форвард выбыл на срок от шести до восьми недель – таким образом, в 2021-м он больше не сыграет. Поле страйкер покинул на носилках.
В ближайшее время Ней пройдет повторную МРТ, чтобы уточнить сроки восстановления. Также источник информирует о том, что Верратти и Икарди возобновили тренировки в общей группе, Вейналдум вернется в четверг, 2 декабря, Андер Эррера будет доступен в конце недели, а возвращение Дракслера ожидается через 3 недели.
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