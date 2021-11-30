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Пресс-служба ПСЖ подтвердила. Известно, на какой срок выбыл Неймар

Франция
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(1 голосов)

До конца года мы бразильца точно не увидим

Пресс-служба ПСЖ подтвердила. Известно, на какой срок выбыл Неймар

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар получил повреждение связок левого голеностопа в матче 15-го тура Лиги 1 с "Сент-Этьеном" (3:1, Месси отдал 3 ассиста).

Как сообщает пресс-служба парижан, бразильский форвард выбыл на срок от шести до восьми недель – таким образом, в 2021-м он больше не сыграет. Поле страйкер покинул на носилках.

В ближайшее время Ней пройдет повторную МРТ, чтобы уточнить сроки восстановления. Также источник информирует о том, что Верратти и Икарди возобновили тренировки в общей группе, Вейналдум вернется в четверг, 2 декабря, Андер Эррера будет доступен в конце недели, а возвращение Дракслера ожидается через 3 недели.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
30.11.2021 в 14:30
Жаль, но в ПСЖ достаточно игроков которые могут его заменить в чемпионате Франции, главное чтобы был в строю в плей-офф ЛЧ.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.11.2021 в 12:37
Він більше лікується, ніж грає
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Red_Cat (Салоники)
30.11.2021 в 13:53
зато когда играет, то играет так, что мало кто может приблизиться к его уровню.
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