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Месси может пропустить матч с Ниццей

Франция
(1 голосов)

У футболиста проблемы со здоровьем

Месси может пропустить матч с Ниццей

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси может пропустить матч 16-го тура лиги 1 с "Ниццей", говорится на официальном сайте парижан.

По данным источника, у 34-летнего аргентинца подозрение на гастроэнтерит. Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку "ПСЖ".

Вчера, 29 ноября, Месси по итогам голосования выиграл "Золотой мяч" 2021 года.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
30.11.2021 в 17:10
Об.срався на радощах?
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
30.11.2021 в 16:22
Гастроэнтерит? Какое же оно все таки жалкое и ничтожное. Зато сегодня уже перед Эйфелевой башней появились семь золотых козлов. Ещё одно доказательство, что там все уже знали и заранее подготовились. Сплошной фарс. Хотя чему удивляться? Французский журнал просто лизнул игроку, который числится за французский клуб, потому что у этого французского клуба владельцы, мы все знаем кто. За один не золотой мяч дают много золотых слитков. Просто бизнес.
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+2
0
Мрійник (Куп'янськ)
30.11.2021 в 16:08
Невже соромно на людях з'являтися ?
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+3
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.11.2021 в 15:44
Не царское это дело играть со всякими ниццами, надо здоровье поберечь до следующего вручения золотого горшка)))
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+4
0


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