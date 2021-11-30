Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси может пропустить матч с Ниццей
У футболиста проблемы со здоровьем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси может пропустить матч 16-го тура лиги 1 с "Ниццей", говорится на официальном сайте парижан.
По данным источника, у 34-летнего аргентинца подозрение на гастроэнтерит. Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку "ПСЖ".
Вчера, 29 ноября, Месси по итогам голосования выиграл "Золотой мяч" 2021 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Касильяс – о вручении Месси Золотого мяча: Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные призы
- "Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ
- Калиниченко - о вручении Золотого мяча Месси: Можно сворачивать эту лавочку
- Впервые за 30 лет игрок французской лиги выиграл Золотой мяч
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
30.11.2021 в 17:10
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
30.11.2021 в 16:22
Ответить
+2
0
Мрійник (Куп'янськ)
30.11.2021 в 16:08
Ответить
+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.11.2021 в 15:44
Ответить
+4
0
Лучшие букмекеры
загрузка...