Месси может пропустить матч с Ниццей

Гастроэнтерит? Какое же оно все таки жалкое и ничтожное. Зато сегодня уже перед Эйфелевой башней появились семь золотых козлов. Ещё одно доказательство, что там все уже знали и заранее подготовились. Сплошной фарс. Хотя чему удивляться? Французский журнал просто лизнул игроку, который числится за французский клуб, потому что у этого французского клуба владельцы, мы все знаем кто. За один не золотой мяч дают много золотых слитков. Просто бизнес.