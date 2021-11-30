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Российский миллиардер, интересовавшийся Волынью, выкупает Сент-Этьен
Решил зайти в топ-лигу
Фото: eurosport.ru/ автор неизвестен
"Сент-Этьен" может уже в ближайшее время перейти под контроль российского бизнеса. Переговоры находятся на продвинутой стадии, информирует L’Equipe.
28 ноября миллиардер Сергей Ломакин и гендир Роман Дубов встретились с нынешними совладельцами "Стефануа" Бернаром Каяццо и Роланом Ромейером. Посредником при встрече выступил известный в прошлом защитник Мичел Сальгадо.
Ломакин много инвестирует в разные виды спорта - футбол, хоккей, гольф, авторалли, баскетбол. Например, ему принадлежат латвийская "Рига" и кипрский "Пафос". Общее состояние россиянина оценивается в 3,1 млрд евро.
Прошлым летом Ломакина также связывали с луцкой "Волынью", но официально сделка заключена не была.
"Сент-Этьен" выставили на продажу 7 месяцев назад. До этого Каяццо и Ромейер в течение нескольких лет безуспешно искали миноритарного акционера. Отчаявшись, они решили вообще выйти из дела.
L’Equipe пишет, что Ломакин уже предоставил гарантии будущих вложений в "Сент-Этьен" в размере 100 млн евро, и регулятор их принял.
В настоящее время "Стефануа" занимают последнее, 20-е место в таблице Лиги 1.
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