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Российский миллиардер, интересовавшийся Волынью, выкупает Сент-Этьен

Франция
(1 голосов)

Решил зайти в топ-лигу

Российский миллиардер, интересовавшийся Волынью, выкупает Сент-Этьен

Фото: eurosport.ru/ автор неизвестен

Новина українською

"Сент-Этьен" может уже в ближайшее время перейти под контроль российского бизнеса. Переговоры находятся на продвинутой стадии, информирует L’Equipe.

28 ноября миллиардер Сергей Ломакин и гендир Роман Дубов встретились с нынешними совладельцами "Стефануа" Бернаром Каяццо и Роланом Ромейером. Посредником при встрече выступил известный в прошлом защитник Мичел Сальгадо.

Ломакин много инвестирует в разные виды спорта - футбол, хоккей, гольф, авторалли, баскетбол. Например, ему принадлежат латвийская "Рига" и кипрский "Пафос". Общее состояние россиянина оценивается в 3,1 млрд евро.

Прошлым летом Ломакина также связывали с луцкой "Волынью", но официально сделка заключена не была.

"Сент-Этьен" выставили на продажу 7 месяцев назад. До этого Каяццо и Ромейер в течение нескольких лет безуспешно искали миноритарного акционера. Отчаявшись, они решили вообще выйти из дела.

L’Equipe пишет, что Ломакин уже предоставил гарантии будущих вложений в "Сент-Этьен" в размере 100 млн евро, и регулятор их принял.

В настоящее время "Стефануа" занимают последнее, 20-е место в таблице Лиги 1.

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В статье: Сент-Этьен Сергей Ломакин
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
30.11.2021 в 17:09
Нет, ну нельзя же так с патриотами ...
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