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Почеттино: Месси абсолютно заслуженно выиграл Золотой мяч, тут не о чем говорить
Аргентинец защитил своего игрока
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал выигрыш форвардом клуба Лионелем Месси седьмого Золотого мяча. "Он заслужил, это точно", – приводит его слова RMC Sport.
"Месси абсолютно заслуженно выиграл Золотой мяч, и здесь не о чем спорить.
Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил Золотой мяч, это точно", – сказал Почеттино.
Напомним, что Месси стал первым за 30 лет представителем французской лиги, кто выиграл Золотой мяч. Также он стал первым игроком "ПСЖ", который выиграл трофей.
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