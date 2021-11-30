Почеттино: Месси абсолютно заслуженно выиграл Золотой мяч, тут не о чем говорить

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал выигрыш форвардом клуба Лионелем Месси седьмого Золотого мяча. "Он заслужил, это точно", – приводит его слова RMC Sport.

"Месси абсолютно заслуженно выиграл Золотой мяч, и здесь не о чем спорить.

Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил Золотой мяч, это точно", – сказал Почеттино.

Напомним, что Месси стал первым за 30 лет представителем французской лиги, кто выиграл Золотой мяч. Также он стал первым игроком "ПСЖ", который выиграл трофей.