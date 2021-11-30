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Месси прокомментировал 7 ЗМ: Получить награду дома, в городе где живешь, – это нечто особенное
Аргентинец высказался после вручения награды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "ПСЖ" Лионель Месси высказался о награде, после церемонии вручения Золотого мяча France Football. "Это особенная награда, учитывая, что привело меня к ней", – приводит его слова сайт клуба.
– Я очень рад. Действительно, это очень, очень особенная награда, учитывая, что она собой представляет и что привело меня к ней. Я говорю в том числе о выступлении за сборную Аргентины. Я очень счастлив.
– Это ваш первый Золотой мяч после перехода в "ПСЖ". Насколько это особенное событие – выиграть приз в качестве футболиста "ПСЖ"?
– По-настоящему особенное! Это мой первый год в клубе, и для меня это честь. Получить эту награду здесь, дома, в городе, где живешь, – это нечто особенное. Раньше такого со мной не бывало, поскольку я играл в "Барселоне", поэтому ощущения особенные, – сказал Месси.
Напомним, что вчера Месси выиграл свой 7 Золотой мяч. Победитель определялся голосованием журналистов и аргентинец обогнал Роберта Левандовского на 33 балла.
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