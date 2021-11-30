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Месси прокомментировал 7 ЗМ: Получить награду дома, в городе где живешь, – это нечто особенное

Франция
(2 голосов)

Аргентинец высказался после вручения награды

Месси прокомментировал 7 ЗМ: Получить награду дома, в городе где живешь, – это нечто особенное

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси высказался о награде, после церемонии вручения Золотого мяча France Football. "Это особенная награда, учитывая, что привело меня к ней", – приводит его слова сайт клуба.

– Я очень рад. Действительно, это очень, очень особенная награда, учитывая, что она собой представляет и что привело меня к ней. Я говорю в том числе о выступлении за сборную Аргентины. Я очень счастлив.

– Это ваш первый Золотой мяч после перехода в "ПСЖ". Насколько это особенное событие – выиграть приз в качестве футболиста "ПСЖ"?

– По-настоящему особенное! Это мой первый год в клубе, и для меня это честь. Получить эту награду здесь, дома, в городе, где живешь, – это нечто особенное. Раньше такого со мной не бывало, поскольку я играл в "Барселоне", поэтому ощущения особенные, – сказал Месси.

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Напомним, что вчера Месси выиграл свой 7 Золотой мяч. Победитель определялся голосованием журналистов и аргентинец обогнал Роберта Левандовского на 33 балла.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч ПСЖ france football
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Источник:
psg.fr

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Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
30.11.2021 в 21:38
После этого золотого мяча, лучшее, что мы, как болельщики, можем сделать, это забить на эту околофутбольную фигню и сосредоточиться только на просмотре матчей. А то эти шулеры хотят, чтобы мы смотрели футбол их глазами. Это как уличные сектанты. Ты читал Библию, спрашивают. Отвечаю, что читал, думал похвалят. Ан нет. Плохо что читал. - А что надо??? - А надо читать с нами. Ты ведь сам не поймешь. Вот так и эти проходимцы от футбола. Они хотят, чтобы мы видели футбол как они, чтобы аплодировали, как они, тем, кого они выберут. А вот х...... им ! Сами разберемся
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Лекарь (село Дарница)
30.11.2021 в 21:14
А что тут особенного? Обыкновенная афёра, кража. Лео, ты просто получил краденое. Наслаждайся.
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kalan-86 (Анкара)
30.11.2021 в 20:56
Как тебе его вообще прямо домой не принесли. В 2010 обокрали Иньесту, твоего же партнера по команде, чтоб ты только был счастлив, в 2019 обокрали абсолютно лучшего игрока мира Ван Дейка, чтобы снова потешить твою публику, в 2021 снова нагло обокрали, уже Левандовски, который провёл в десять раз мощнее сезон чем ты. Но ты не обращай внимания, занимайся самообманом-наиболее переоцененный игрок в истории.
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