Сити и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда. Он почти точно покинет Боруссию летом

Форвард Эрлинг Холанд, скорее всего, покинет "Боруссию" Дортмунд будущим летом, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд. Вероятность ухода норвежца составляет 90%.

"Боруссия" хотела бы сохранить его еще на год и ради этого готова вдвое увеличить зарплату футболиста.

В числе главных фаворитов на подписание Холанда называются "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Парижанам нужен будет центральный нападающий, если команду покинет Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 11 матчей во всех турнирах забил 14 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.