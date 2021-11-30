  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Сити и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда. Он почти точно покинет Боруссию летом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сити и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда. Он почти точно покинет Боруссию летом

Франция
Обновлено
(1 голосов)

"Шмели" готовы в два раза увеличить зарплату норвежцу, чтобы его сохранить

Сити и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда. Он почти точно покинет Боруссию летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард Эрлинг Холанд, скорее всего, покинет "Боруссию" Дортмунд будущим летом, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд. Вероятность ухода норвежца составляет 90%.

"Боруссия" хотела бы сохранить его еще на год и ради этого готова вдвое увеличить зарплату футболиста.

В числе главных фаворитов на подписание Холанда называются "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Парижанам нужен будет центральный нападающий, если команду покинет Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 11 матчей во всех турнирах забил 14 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити ПСЖ Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...