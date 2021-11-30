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Сити и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда. Он почти точно покинет Боруссию летом
"Шмели" готовы в два раза увеличить зарплату норвежцу, чтобы его сохранить
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард Эрлинг Холанд, скорее всего, покинет "Боруссию" Дортмунд будущим летом, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд. Вероятность ухода норвежца составляет 90%.
"Боруссия" хотела бы сохранить его еще на год и ради этого готова вдвое увеличить зарплату футболиста.
В числе главных фаворитов на подписание Холанда называются "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Парижанам нужен будет центральный нападающий, если команду покинет Килиан Мбаппе.
В текущем сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 11 матчей во всех турнирах забил 14 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.
???????? Borussia Dortmund is working hard to keep Erling Haaland until summer 2023 by doubling his salary + the release clause kicking in 2023 rather than 2022.— Football Daily (@footballdaily) November 30, 2021
???? But there is a 90% chance he will leave next summer, with Man City and PSG leading the race.
[via @Sky_MaxB] pic.twitter.com/lIIvGnAm5L
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