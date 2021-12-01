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Проблемы с желудком и тонкой кишкой. Стало известно, почему Месси пропустил тренировку ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Лео приболел

Проблемы с желудком и тонкой кишкой. Стало известно, почему Месси пропустил тренировку ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, получивший свой седьмой Золотой мяч, не появился на тренировочной сессии команды Почеттино. По информации GFFN, также с аргентинцем с основной группой не занимался его соотечественник Леандро Паредес.

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Как сообщает источник, оба футболиста пропустили тренировку из-за симптомов гастроэнтерита. Напомним, сегодня, 1 декабря, "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" в Лиге 1.

Гастроэнтерит – воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Чаще протекает в острой, реже в хронической форме. Сопровождается гипертермией, рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.

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В статье: Лионель Месси Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
01.12.2021 в 10:37
Обісрався на радощах
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+1
0
Primeval (Одесса)
01.12.2021 в 10:31
Перепил
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