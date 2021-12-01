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Проблемы с желудком и тонкой кишкой. Стало известно, почему Месси пропустил тренировку ПСЖ
Лео приболел
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, получивший свой седьмой Золотой мяч, не появился на тренировочной сессии команды Почеттино. По информации GFFN, также с аргентинцем с основной группой не занимался его соотечественник Леандро Паредес.
Как сообщает источник, оба футболиста пропустили тренировку из-за симптомов гастроэнтерита. Напомним, сегодня, 1 декабря, "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" в Лиге 1.
Lionel Messi and Leandro Paredes are both a doubt for PSG’s match against Nice tomorrow night and missed training today as a result of symptoms of gastroenteritis.— Get French Football News (@GFFN) November 30, 2021
Гастроэнтерит – воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Чаще протекает в острой, реже в хронической форме. Сопровождается гипертермией, рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.
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