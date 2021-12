Проблемы с желудком и тонкой кишкой. Стало известно, почему Месси пропустил тренировку ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, получивший свой седьмой Золотой мяч, не появился на тренировочной сессии команды Почеттино. По информации GFFN, также с аргентинцем с основной группой не занимался его соотечественник Леандро Паредес.

Как сообщает источник, оба футболиста пропустили тренировку из-за симптомов гастроэнтерита. Напомним, сегодня, 1 декабря, "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" в Лиге 1.

Lionel Messi and Leandro Paredes are both a doubt for PSG’s match against Nice tomorrow night and missed training today as a result of symptoms of gastroenteritis.