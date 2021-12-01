Всколыхнул прессу загадочным посылом. Мбаппе – о том, что ему нужно сделать ради выигрыша ЗМ

Через месяц форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сможет вести переговоры с другими европейскими топ-клубами. На гала-концерте в рамках церемонии вручения Золотого мяча-2021 юный нападающий намекнул на смену клубной прописки – по крайней мере, именно так считает испанская и французская пресса.

"Конечно же, моя цель – выиграть один или несколько Золотых мячей, но для этого нужно пройти определенный процесс", – заявил страйкер.

"Процесс", о котором говорит Мбаппе, можно интерпретировать как потенциальное прощание с французским грандом. Напомним, главный претендент на Килиана – мадридский "Реал".