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Всколыхнул прессу загадочным посылом. Мбаппе – о том, что ему нужно сделать ради выигрыша ЗМ

Франция
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Килиан на связи

Всколыхнул прессу загадочным посылом. Мбаппе – о том, что ему нужно сделать ради выигрыша ЗМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Через месяц форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе сможет вести переговоры с другими европейскими топ-клубами. На гала-концерте в рамках церемонии вручения Золотого мяча-2021 юный нападающий намекнул на смену клубной прописки – по крайней мере, именно так считает испанская и французская пресса.

"Конечно же, моя цель – выиграть один или несколько Золотых мячей, но для этого нужно пройти определенный процесс", – заявил страйкер.

"Процесс", о котором говорит Мбаппе, можно интерпретировать как потенциальное прощание с французским грандом. Напомним, главный претендент на Килиана – мадридский "Реал".

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В статье: Золотой мяч Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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