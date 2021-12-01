Стало известно, попал ли Месси в заявку ПСЖ на матч с Ниццей

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси включён в заявку на матч с "Ниццей", сообщает пресс-служба парижан.

Ранее сообщалось, что у аргентинца подозрение на гастроэнтерит, и он уже пропустил сегодняшнюю тренировку. 29 ноября 34-летний форвард стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Заявка "ПСЖ" выглядит следующим образом:

Навас, Доннарумма, Рико, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Ди Мария, Рафинья, Данило Перейра, Гуйе, Дина-Эбимбе, Мишю, Мбаппе, Икарди и Месси.

A squad of 22 players for Nice (H) ????????????



#PSGOGCN pic.twitter.com/7vDqVyZ0uS — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 1, 2021

Напомним, сегодня, 1 декабря, "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" в рамках французской Лиги 1. Начало - в 22:00.