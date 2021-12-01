Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, попал ли Месси в заявку ПСЖ на матч с Ниццей
Болельщики могут вздохнуть спокойно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси включён в заявку на матч с "Ниццей", сообщает пресс-служба парижан.
Ранее сообщалось, что у аргентинца подозрение на гастроэнтерит, и он уже пропустил сегодняшнюю тренировку. 29 ноября 34-летний форвард стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
Заявка "ПСЖ" выглядит следующим образом:
Навас, Доннарумма, Рико, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Ди Мария, Рафинья, Данило Перейра, Гуйе, Дина-Эбимбе, Мишю, Мбаппе, Икарди и Месси.
A squad of 22 players for Nice (H) ????????????— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 1, 2021
#PSGOGCN pic.twitter.com/7vDqVyZ0uS
Напомним, сегодня, 1 декабря, "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" в рамках французской Лиги 1. Начало - в 22:00.
Популярное сейчас
- Главный редактор France Football – о Золотом мяче-2021: Я голосовал за Роберта Левандовского
- "Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО
- Аталанта - Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча
- В погоне за Золотым мячом. Месси оформил хет-трик из ассистов
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
Новости по теме
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 10:33 Зарубежные Planet Football: Месси отсутствует в ТОП-3 дриблеров сезона, Неймар – не первый в рейтинге
- 06:04 Украинские Удача Ярмоленко, спасение Барселоны, безжалостный Ювентус. Главные новости за 29 сентября