  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Стало известно, попал ли Месси в заявку ПСЖ на матч с Ниццей
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, попал ли Месси в заявку ПСЖ на матч с Ниццей

Франция
(1 голосов)

Болельщики могут вздохнуть спокойно

Стало известно, попал ли Месси в заявку ПСЖ на матч с Ниццей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси включён в заявку на матч с "Ниццей", сообщает пресс-служба парижан.

Ранее сообщалось, что у аргентинца подозрение на гастроэнтерит, и он уже пропустил сегодняшнюю тренировку. 29 ноября 34-летний форвард стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Заявка "ПСЖ" выглядит следующим образом:

Навас, Доннарумма, Рико, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Ди Мария, Рафинья, Данило Перейра, Гуйе, Дина-Эбимбе, Мишю, Мбаппе, Икарди и Месси.

Напомним, сегодня, 1 декабря, "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" в рамках французской Лиги 1. Начало - в 22:00.

Читайте такжеПочеттино: Месси абсолютно заслуженно выиграл Золотой мяч, тут не о чем говорить

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Ницца ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
PSG

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
01.12.2021 в 14:44
В памперсе вроде можно играть
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...