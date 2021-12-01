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Лига 1. ПСЖ и Ницца поделили очки, Лилль остановил забег Ренна

Франция
(1 голосов)

Матч лидеров закончился без голов

Лига 1. ПСЖ и Ницца поделили очки, Лилль остановил забег Ренна

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Новина українською

Лига 1, 16-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Ницца" 0:0

"ПСЖ": Доннарумма – Мендеш, Кимпембе (Паредес, 77), Маркиньос, Хакими – Эбимбе (Верратти, 62), Данилу, Гейе – Мбаппе, Месси, Ди Мария (Икарди, 77)

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба – Клюйверт (Стенгс, 74), Лемина (Тюрам, 74), Шнайдерлин, Будауи (Гуири, 80) – Дольберг, Делор

Предупреждения: Данилу (31) – Клюйверт (66), Бар (88)

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Лилль" 1:2

Голы: Бурижо (85) – Шека (31), Саншеш (45)

Нант, "Божуар"

"Нант" – "Марсель" 0:1

Гол: Жерсон (30)

Удаление: Паллуа (32, "Нант")

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Реймс" 1:2

Гол: Экамби (66) – Фас (56), Экитике (90+3)

Клермон, "Стад Габриэль Монпье"

"Клермон" – "Ланс" 2:2

Голы: Маньен (41), Байо (65) – Гастьен (12, автогол), Фофана (47)

Удаление: Диаби (84, "Клермон")

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В статье: Лион Ницца Ренн Марсель Нант Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль Ланс
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