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Лига 1. ПСЖ и Ницца поделили очки, Лилль остановил забег Ренна
Матч лидеров закончился без голов
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Лига 1, 16-й тур
Париж, "Парк де Пренс"
"ПСЖ" – "Ницца" 0:0
"ПСЖ": Доннарумма – Мендеш, Кимпембе (Паредес, 77), Маркиньос, Хакими – Эбимбе (Верратти, 62), Данилу, Гейе – Мбаппе, Месси, Ди Мария (Икарди, 77)
"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба – Клюйверт (Стенгс, 74), Лемина (Тюрам, 74), Шнайдерлин, Будауи (Гуири, 80) – Дольберг, Делор
Предупреждения: Данилу (31) – Клюйверт (66), Бар (88)
Ренн, "Роазон Парк"
"Ренн" – "Лилль" 1:2
Голы: Бурижо (85) – Шека (31), Саншеш (45)
Нант, "Божуар"
"Нант" – "Марсель" 0:1
Гол: Жерсон (30)
Удаление: Паллуа (32, "Нант")
Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Реймс" 1:2
Гол: Экамби (66) – Фас (56), Экитике (90+3)
Клермон, "Стад Габриэль Монпье"
"Клермон" – "Ланс" 2:2
Голы: Маньен (41), Байо (65) – Гастьен (12, автогол), Фофана (47)
Удаление: Диаби (84, "Клермон")
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