Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси представил Золотой мяч, а Доннарумма приз имени Льва Яшина болельщикам
Продемонстрировали награды перед "Ниццей"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси представил болельщикам свой седьмой Золотой мяч, а голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма – приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.
Messi showing off his Ballon d'Or in the Parc des Princes ???? pic.twitter.com/uCxSeaAuIV— ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2021
Презентация прошла перед началом матча 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы».
Напомним, что Месси и Доннарумма стали обладателями этих призов в понедельник, 29 ноября. В итоговом голосовании Месси опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовского на 33 балла.
Популярное сейчас
- Ураган одержал невероятную победу над вице-чемпионом Испании. Как это было
- Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА
- (Анти) Герой футбольного дня. Роман Яремчук
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций