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Месси представил Золотой мяч, а Доннарумма приз имени Льва Яшина болельщикам

Франция
(1 голосов)

Продемонстрировали награды перед "Ниццей"

Месси представил Золотой мяч, а Доннарумма приз имени Льва Яшина болельщикам

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси представил болельщикам свой седьмой Золотой мяч, а голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма – приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

Презентация прошла перед началом матча 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы».

Напомним, что Месси и Доннарумма стали обладателями этих призов в понедельник, 29 ноября. В итоговом голосовании Месси опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовского на 33 балла.

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В статье: Лионель Месси Ницца Золотой мяч Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 00:15
А потом показал на деле)))))
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