Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос пропустит предстоящий матч ПСЖ
Испанец получил травму
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос испытывает мышечную усталость перед игрой 17-го тура французской Лиги 1 с "Лансом". Наставник парижского клуба Маурисио Почеттино заявил, что испанец не поможет команде в предстоящем матче. Его слова приводит football-espana.net.
35-летний Рамос стал игроком "ПСЖ" в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм дебютировал защитник лишь в матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1), проведя на поле все 90 минут. О сроках возвращения Рамоса в команду не сообщается.
Контракт с испанским футболистом был подписан до 2023 года.
Популярное сейчас
- Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров
- Царь сердится. "Нескрытые" эмоции Селезнева после поражения от Динамо - ВИДЕО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Калиниченко - о вручении Золотого мяча Месси: Можно сворачивать эту лавочку
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО