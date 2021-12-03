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Почеттино: Голы Месси – вопрос времени. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно
Месси начинает напоминать Вернера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча Лиги 1 против "Ланса". "У него достаточно моментов в каждом матче", – приводит его слова клубный сайт.
"Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности.
У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно.
Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает", – заявил аргентинский специалист.
В этом сезоне Месси забил всего один гол в восьми играх чемпионата Франции.
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