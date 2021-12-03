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Почеттино: Голы Месси – вопрос времени. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно

Франция
(1 голосов)

Месси начинает напоминать Вернера

Почеттино: Голы Месси – вопрос времени. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча Лиги 1 против "Ланса". "У него достаточно моментов в каждом матче", – приводит его слова клубный сайт.

"Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности.

У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно.

Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает", – заявил аргентинский специалист.

В этом сезоне Месси забил всего один гол в восьми играх чемпионата Франции.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино ПСЖ Ланс
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Источник:
psg.fr

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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
03.12.2021 в 19:21
Тяжело в памперсах забивать)))
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
03.12.2021 в 18:50
Пусть попадают. Но Почеттино тот еще юморист.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:44
Ага, золотой))))
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0
-1


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