Почеттино: Голы Месси – вопрос времени. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча Лиги 1 против "Ланса". "У него достаточно моментов в каждом матче", – приводит его слова клубный сайт.

"Лео – это футболист, который всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности.

У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно.

Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает", – заявил аргентинский специалист.

В этом сезоне Месси забил всего один гол в восьми играх чемпионата Франции.