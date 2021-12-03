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Анчелотти о мечте Мбаппе играть за Реал: Дети должны осуществлять свои мечты

Франция
(1 голосов)

"Реал" продолжает заигрывать с французом

Анчелотти о мечте Мбаппе играть за Реал: Дети должны осуществлять свои мечты

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти во время предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос про нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, который может перейти в испанский клуб.

Недавно 22-летний француз выпустил автобиографию в виде комикса. В ней раскрывается детская мечта футболиста – надеть форму мадридского клуба.

"Дети должны осуществлять свои мечты. В свое время я мечтал играть в Серии А и достиг этого", – заявил Анчелотти.

Напомним, что летом "Реал" предлагал "ПСЖ" за Мбаппе более 200 миллионов евро, но парижский клуб отказал. Через полгода у Килиана истекает действующий контракт.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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Комментарии (3)
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Loader (Днепр)
03.12.2021 в 20:59
Некоторые дети мечтают прибить своих родителей. И что теперь?
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
03.12.2021 в 20:05
дешевый черный клоун
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0
-3
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hardcorepwnz (Украина)
03.12.2021 в 20:58
У вас дешевый черный клоун под 7 номером на лавке сидит. Хотя нет, он дорогой черный клоун, который обошелся в 100+ миллионов и страшно представить, какую имеет ежемесячную зп.
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+1
0


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