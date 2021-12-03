Анчелотти о мечте Мбаппе играть за Реал: Дети должны осуществлять свои мечты

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти во время предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос про нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, который может перейти в испанский клуб.

Недавно 22-летний француз выпустил автобиографию в виде комикса. В ней раскрывается детская мечта футболиста – надеть форму мадридского клуба.

"Дети должны осуществлять свои мечты. В свое время я мечтал играть в Серии А и достиг этого", – заявил Анчелотти.

Напомним, что летом "Реал" предлагал "ПСЖ" за Мбаппе более 200 миллионов евро, но парижский клуб отказал. Через полгода у Килиана истекает действующий контракт.