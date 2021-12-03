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Анчелотти о мечте Мбаппе играть за Реал: Дети должны осуществлять свои мечты
"Реал" продолжает заигрывать с французом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти во время предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос про нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, который может перейти в испанский клуб.
Недавно 22-летний француз выпустил автобиографию в виде комикса. В ней раскрывается детская мечта футболиста – надеть форму мадридского клуба.
"Дети должны осуществлять свои мечты. В свое время я мечтал играть в Серии А и достиг этого", – заявил Анчелотти.
Напомним, что летом "Реал" предлагал "ПСЖ" за Мбаппе более 200 миллионов евро, но парижский клуб отказал. Через полгода у Килиана истекает действующий контракт.
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