  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Почеттино о неправильной роли Мбаппе: Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь?
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино о неправильной роли Мбаппе: Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь?

Франция
(1 голосов)

У менеджера остаются силы шутить

Почеттино о неправильной роли Мбаппе: Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь?

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино остро отреагировал на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции перед матчем Лиги 1 против "Ланса". Аргентинский специалист сделал вид, что уходит из зала, но потом вернулся на место.

У аргентинского специалиста спросили о структуре атакующей линии парижского клуба, которая, по мнению репортера, не позволяет раскрыть роль нападающего Килиана Мбаппе.

"Я не могу ответить на вопрос, которого не понимаю. Я не понял сути вопроса.

Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь? Что вы делаете передо мной?" – заявил Почеттино.

После этого аргентинец встал со стула, имитируя уход с пресс-конференции для того, чтобы расслабить обстановку в зале. Тренер продолжил общение с прессой.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 20 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tycsports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
03.12.2021 в 21:40
Бедненький, представляю, как ему нелегко. Вся задница горит. Но, зато нехилые бабки капают.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...