Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино о неправильной роли Мбаппе: Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь?
У менеджера остаются силы шутить
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино остро отреагировал на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции перед матчем Лиги 1 против "Ланса". Аргентинский специалист сделал вид, что уходит из зала, но потом вернулся на место.
У аргентинского специалиста спросили о структуре атакующей линии парижского клуба, которая, по мнению репортера, не позволяет раскрыть роль нападающего Килиана Мбаппе.
"Я не могу ответить на вопрос, которого не понимаю. Я не понял сути вопроса.
Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь? Что вы делаете передо мной?" – заявил Почеттино.
После этого аргентинец встал со стула, имитируя уход с пресс-конференции для того, чтобы расслабить обстановку в зале. Тренер продолжил общение с прессой.
В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 20 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач.
Популярное сейчас
- Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
- "Опять в какой-то конфликт я влез". Селезнев объяснил свою реакцию после матча с Динамо
- Жена Пятова: После переезда в Киев нас не любили. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали"
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций