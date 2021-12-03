Почеттино о неправильной роли Мбаппе: Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь?

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино остро отреагировал на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции перед матчем Лиги 1 против "Ланса". Аргентинский специалист сделал вид, что уходит из зала, но потом вернулся на место.

У аргентинского специалиста спросили о структуре атакующей линии парижского клуба, которая, по мнению репортера, не позволяет раскрыть роль нападающего Килиана Мбаппе.

"Я не могу ответить на вопрос, которого не понимаю. Я не понял сути вопроса.

Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь? Что вы делаете передо мной?" – заявил Почеттино.

После этого аргентинец встал со стула, имитируя уход с пресс-конференции для того, чтобы расслабить обстановку в зале. Тренер продолжил общение с прессой.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 20 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач.