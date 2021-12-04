Месси: Мне никогда не нравилось быть кумиром. Я боролся за свои мечты

Аргентинский вингер "ПСЖ" Лионель Месси дал комментарий после получения "Золотого мяча-2021":

"Я никогда не говорил, что являюсь лучшим в истории. Я даже не пытался подобраться к этой мысли. То, что меня называют одним из лучших в истории, – уже более чем достаточно. Ведь я даже представить такого себе не мог.

Это меня не интересует, ведь без разницы, считают тебя лучшим или нет. И я никогда не хотел им быть.

Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я мечтал стать профессиональным игроком, затем я боролся, чтобы прогрессировать и добиваться новых целей с каждым годом.

В таких моментах есть немного удачи. Я верю, что бог решил сделать так, чтобы все это пришло ко мне", – сказал Месси.