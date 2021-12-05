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Аргентинский игрок ПСЖ заявил, что хочет завершить карьеру в парижском клубе

Франция
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Это не тот, о ком вы могли сразу подумать

Аргентинский игрок ПСЖ заявил, что хочет завершить карьеру в парижском клубе

Фото: Getty Images

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Вингер "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария заявил, что хотел бы завершить карьеру в парижском клубе, однако уже придумал и возможный план Б:

“Я хочу остаться в “Пари Сен-Жермен” и завершить здесь карьеру, ведь я очень счастлив в клубе и городе, как и моя семья. Дети довольны, им нравится школа.

Если мне придется уйти из ПСЖ, я хотел бы вернуться в Аргентину. Тогда я хотел бы закончить карьеру в “Росарио Сентраль”. Однако я не хочу играть до самой пенсии. Хочу быть в хорошей форме и иметь возможность выкладываться на поле на максимум”, - сказал Ди Мария.

Напомним, что аргентинец выступает в ПСЖ с лета 2015 года. Тогда французский клуб выкупил его у “Манчестер Юнайтед” за 63 миллиона евро. Вместе с парижским клубом игрок завоевал 17 трофеев и однажды играл в финале Лиги чемпионов.

Отметим также, что Ди Мария является воспитанником аргентинского "Росарио Сентраль", и родился в том же городе, что и Лионель Месси – Росарио. Еще в 2007 году Анхель перешел в "Бенфику" и уже 15-й сезон играет в Европе.

Контракт 33-летнего вингера с "Пари Сен-Жермен" действителен до следующего лета. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн. евро.

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В статье: Анхель Ди Мария Росарио Сентраль (Росарио) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
GFFN

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