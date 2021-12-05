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Сент-Этьен – Ренн 0:5. Бенефис Терье

Франция
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Мартен Терье записал на свой счёт хет-трик

Сент-Этьен – Ренн 0:5. Бенефис Терье

Фото: Stade Rennais F.C.

Новина українською

Лига 1, 17-й тур

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Ренн 0:5

Голы: Терье (22, 28, 48), Масон (45, автогол), Угочукву (83)

"Сент-Этьен": Грин – Колодзейчак, Над, Мукуди (Сов, 21), Масон – Аушиш (Буанга, 46), Камара, Будебуз (Гурна-Дуат, 77), Норден (Юссуф, 62) – Хазри, Крассо

"Ренн": Гомис – Трюффер, Агерд (Баде, 81), Омари, Ассиньон – Сантамария, Мартин (Гирасси, 75), Майер (Угочукву, 81) – Терье (Сулемана, 63), Лаборд, Бурижо (Чуана, 81)

Предупреждение: Камара (76)

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В статье: Ренн Сент-Этьен
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