Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сент-Этьен – Ренн 0:5. Бенефис Терье
Мартен Терье записал на свой счёт хет-трик
Фото: Stade Rennais F.C.
Лига 1, 17-й тур
Сент-Этьен, Жоффруа Гишар
Сент-Этьен – Ренн 0:5
Голы: Терье (22, 28, 48), Масон (45, автогол), Угочукву (83)
"Сент-Этьен": Грин – Колодзейчак, Над, Мукуди (Сов, 21), Масон – Аушиш (Буанга, 46), Камара, Будебуз (Гурна-Дуат, 77), Норден (Юссуф, 62) – Хазри, Крассо
"Ренн": Гомис – Трюффер, Агерд (Баде, 81), Омари, Ассиньон – Сантамария, Мартин (Гирасси, 75), Майер (Угочукву, 81) – Терье (Сулемана, 63), Лаборд, Бурижо (Чуана, 81)
Предупреждение: Камара (76)
Популярное сейчас
- Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой
- Зозуля забил лидеру Сегунды за Фуэнланбраду
- Разгром от Динамо, Малиновский с голом, смена лидера в АПЛ. Главные новости за 4 декабря
- Почеттино о неправильной роли Мбаппе: Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь?
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО