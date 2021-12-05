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Лизаразю - о Золотом мяче: Репутация Месси сыграла огромную роль. Нужно исправить эту несправедливость
Эксперт поделился мнением
Getty Images
Экс-защитник "Баварии" и сборной Франции Биксант Лизаразю дал комментарий о том, что форвард Лионель Месси выиграл "Золотой мяч":
"Думаю, репутация Месси сыграла огромную роль, особенно в сравнении с таким игроком, как Левандовски.
Нам нужно исправить эту несправедливость, вручив Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год. Я слышал, это возможно", – сказал Лизаразю.
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Источник:Telefoot
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Комментарии (7)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
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Spokoyno (Київ)
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football_soccer (Украина)
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Spokoyno (Київ)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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Algrab (Костопiль)
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