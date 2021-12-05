Лизаразю - о Золотом мяче: Репутация Месси сыграла огромную роль. Нужно исправить эту несправедливость

какую команда и куда вытянул Месси в сезоне 20/21 ?? аж заинтриговал. Барсу что ли? а она что на вылет в сегунду шла, что он её вытянул? )) каких-то других успехов у него с Барсой не было в том году, опозорились в ЛЧ , бездарно слили Ла Лигу.