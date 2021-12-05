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Лизаразю - о Золотом мяче: Репутация Месси сыграла огромную роль. Нужно исправить эту несправедливость

Франция
(3 голосов)

Эксперт поделился мнением

Лизаразю - о Золотом мяче: Репутация Месси сыграла огромную роль. Нужно исправить эту несправедливость

Getty Images

Новина українською

Экс-защитник "Баварии" и сборной Франции Биксант Лизаразю дал комментарий о том, что форвард Лионель Месси выиграл "Золотой мяч":

"Думаю, репутация Месси сыграла огромную роль, особенно в сравнении с таким игроком, как Левандовски.

Нам нужно исправить эту несправедливость, вручив Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год. Я слышал, это возможно", – сказал Лизаразю.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Золотой мяч Биксант Лизаразю
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Источник:
Telefoot

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Комментарии (7)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.12.2021 в 18:15
Кожна жаба хвалить своє болото...
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+2
-3
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Spokoyno (Київ)
05.12.2021 в 17:36
Єкс-гравець Баварії топит за гравця Баварії Як це несподівано Проте насправді, як визначити ХТО кращий той хто феєрить у клубі, який являється фаворитом чи той хто витягує свою команду на більш достойне місце? На превеликий жаль неупереджених експертів важко знайти!
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+1
-3
football_soccer (Украина)
05.12.2021 в 18:24
какую команда и куда вытянул Месси в сезоне 20/21 ?? аж заинтриговал. Барсу что ли? а она что на вылет в сегунду шла, что он её вытянул? )) каких-то других успехов у него с Барсой не было в том году, опозорились в ЛЧ , бездарно слили Ла Лигу.
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+2
-1
Acsakal (Kharkiv)
05.12.2021 в 18:39
А їх хтось шукав? Неупереджених експертів? А той журналіст з Бутану, який не вніс до свого списку футболіста, що побив всі рекорди результативності за сезон в Європі, ви взагалі впевнені, що він є експертом і в якій саме галузі?
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
05.12.2021 в 19:28
А хто вам заважав зайняти його місце чи хоч би місце нашого представника FF? Який переможця навіть у свою п'ятірку не включив... До речі спитайте чМосек... я передбачав, що Мессі буде в трійці! Навіть не виключав його перемогу. І не тільки тому що вболіваю / насолоджуюсь грою Ліонеля, а і назвав "складові перемоги". До речі дуже схожі з аргументами Луческу...
0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.12.2021 в 18:50
В Дядька вже голова обертом йде як це відмазати Мессі і не заплямувати одночасно Барсу...Такий собі міні-олень
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+1
0
Algrab (Костопiль)
05.12.2021 в 19:05
мікро- олень...
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0


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