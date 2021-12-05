Лига 1. Убедительный Монако и долгожданный успех Анже на выезде

Лига 1, 17-й тур

Монако, "Стад Луи II"

"Монако" – "Мец" 4:0

Голы: Диоп (2), Фолланд (44, пен), Мартинш (57), Бен Йеддер (87)

“Монако” добыл вторую убедительную победу за неделю. Вслед за успешным выездом в “Анже” команда Нико Ковача в родных стенах уничтожила “Мец”. Вингеры Желсон Мартинш и Софиан Диоп разрывали на флангах и записали на свои счета по 1+1, Фолланд реализовал пенальти, а под конец Бен Йеддер с лавки положил ещё один.

5 ударов в створ, 3 реально опасных момента и 4 гола. С реализацией немного подфартило, но в целом перфоманс был сильным и цельным. Ждём восхождения “Монако” обратно в топы Лиги 1.

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Анже" 1:2

Голы: Экитике (59, пен) – Буфаль (49, пен), Фюльжени (75)

Удаление: Бериша (35, "Реймс")

“Анже” в прошлом туре пропустил “Монако” вперёд, поэтому сегодня никак не мог терять очки со скромным “Реймсом”. Тем более, что почти час команда Жерара Батикля играла в большинстве после удаления Валена Бериши.

На старте второго тайма соперники обменялись голами с пенальти. “Реймсу” сложно давалось создание голевых моментов, но когда долгожданный шанс появился, Анжело Фюльжени отнесся к нему со своей серьёзностью. 1:2. “Анже” добыл долгожданную вторую выездную победу в Лиге 1. Первая была ещё в дебютном туре.

Монпелье, "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" – "Клермон" 1:0

Гол: Ваи (28)

Удаление: Самед (90+4, "Клермон")

“Монпелье” скромненько переиграл “Клермон” благодаря единственному голу Ваи в первые полчаса встречи. Хозяев такой расклад устраивал, и они спокойно засушили игру до самого финального свистка. У Мавидиди была возможность увеличить перевес, но и этого хватило. Новичок Лиги 1 контршансов так и не нашёл.

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Нант" 0:1

Гол: Сиприен (83)

“Лорьян” и “Нант” яростно сражались за сохранение прописки в Лиге 1 в конце прошлого сезона. Первых это ничему не научило – сегодняшнее поражение стало шестым кряду в чемпионате Франции. “Нант” же сделал выводы и уже оторвался от зоны вылета на 9 очков.

Справедливости ради, это был очень сухой и осторожный матч с обеих сторон, и нули на табло были бы самым уместным итогом борьбы. Но хозяева допустили единственный провал у своих ворот, за что Вилан Сиприен их сурово наказал. 0:1. “Лорьяну” пора что-то менять.