Экс-тренер Лестера будет уволен с Сент-Этьена

Наставник "Сент-Этьена" Клод Пюэль, который ранее тренировал английский "Лестер", будет вскоре уволен с занимаемой должности.

Главный тренер сегодня встретится с руководством клуба, после чего его отправят в отставку. Боссы команды недовольны плохими результатами команды в текущем сезоне.

Сегодня, 5 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" дома проиграл "Ренну" со счетом 0:5. Команда занимает 20-е место в Лиге 1, имея в активе всего 12 очков.