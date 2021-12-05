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Экс-тренер Лестера будет уволен с Сент-Этьена

Франция
(1 голосов)

Команда имеет неудовлетворительные результаты

Экс-тренер Лестера будет уволен с Сент-Этьена

Getty Images

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Наставник "Сент-Этьена" Клод Пюэль, который ранее тренировал английский "Лестер", будет вскоре уволен с занимаемой должности.

Главный тренер сегодня встретится с руководством клуба, после чего его отправят в отставку. Боссы команды недовольны плохими результатами команды в текущем сезоне.

Сегодня, 5 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" дома проиграл "Ренну" со счетом 0:5. Команда занимает 20-е место в Лиге 1, имея в активе всего 12 очков.

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В статье: Клод Пюэль Ренн Сент-Этьен Лестер Сити
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Источник:
RMC Sport

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