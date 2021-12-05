Франция
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Экс-тренер Лестера будет уволен с Сент-Этьена
Команда имеет неудовлетворительные результаты
Getty Images
Наставник "Сент-Этьена" Клод Пюэль, который ранее тренировал английский "Лестер", будет вскоре уволен с занимаемой должности.
Главный тренер сегодня встретится с руководством клуба, после чего его отправят в отставку. Боссы команды недовольны плохими результатами команды в текущем сезоне.
Сегодня, 5 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" дома проиграл "Ренну" со счетом 0:5. Команда занимает 20-е место в Лиге 1, имея в активе всего 12 очков.
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Источник:RMC Sport
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