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Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Страсбур обескрылил орлов

Франция
(1 голосов)

Полный провал Ниццы

Лига 1. Страсбур обескрылил орлов

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace

Новина українською

Лига 1, 17-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

Ницца – Страсбур 0:3

Голы: Ажорк (21), Диалло (81), Томассон (84)

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В статье: Ницца Страсбур
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