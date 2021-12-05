Франция
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Лига 1. Страсбур обескрылил орлов
Полный провал Ниццы
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Лига 1, 17-й тур
Ницца, "Альянц Ривьера"
Ницца – Страсбур 0:3
Голы: Ажорк (21), Диалло (81), Томассон (84)
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