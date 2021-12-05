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Официально: Сент-Этьен отправил Пюэля в отставку
Сегодня проиграли дома "Ренну" 0:5
Официальный сайт ФК "Сент-Этьен" обьявил, что Клод Пюэль покинул пост главного тренера первой команды.
Последней каплей в решении руководства уволить французского коуча стало сегодняшнее разгромное поражение от "Ренна" - 0:5. На данный момент команда идет последней в турнирной таблице Лиги 1.
Напомним, Клод Пюэль принял "Сент-Этьен" осенью 2019-го года. Наибольшим достижением клуба при 60-летнем специалисте стал выход в финал Кубка Франции в кампании 2019/2020 - тогда проиграли "Пари Сен-Жермен" 0:1.
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