Лига 1. 17-й тур

Бордо, "Матмют Атлантик"

Бордо – Лион 2:2

Голы: Гюсто (36, автогол), Элис (58) – Денайер (29), Тиаго Мендес (41)

Бордо: Костиль – Мангас, Грегерсен, Мешар, Кватенг – Уден (Дилросун, 76), Онана, Лако (Барбоса, 70), Элис (Бриан, 87) – Хван (Ньянг, 77), Адли (Пембеле, 70)

Лион: Лопеш – Люкеба, Боатенг (Какре, 76), Денайер (Дамьен, 44) – Эмерсон (Токо Экамби, 76), Гимараес, Тиаго Мендес, Гюсто – Ауар, Шакири (Дембеле, 66) – Пакета

"Бордо" и "Лион" ожидаемо подарили результативный и обоюдоострый матч. "Ткачи" дважды вели в счёте, но в итоге именно они должны быть довольны итоговым результатом.

Оба коллектива с запалом атакуют и безучастно обороняются – недаром"жирондийцы" пропустили больше всего голов в Лиге 1, а Антони Лопеш идёт в лидерах чемпионата по количеству сейвов.

Петеру Босу надоело смотреть на ужасную игру в обороне, и сегодня нидерландец впервые попробовал сыграть с тройкой ЦЗ. На бумаге выглядело разумно – все исполнители в центре поля больше любят возиться с мячом, нежели его отбирать, а Боатенг с Денайером особой прочности линии обороны не дают, поэтому им в компанию отправили юного Люкеба.

Но на деле все оказалось иначе. И как всегда, в атаке от защитников "Лиона" толку было больше. Денайер открыл счёт в матче после подачи с углового, а вскоре Боатенг вывел Гюсто на пустые ворота, но тот не попал с острого угла. А в обороне – тихий ужас. Боатенг не раз запускал себе за спину Хвана, Гюсто не только срезал мяч в собственные ворота, но и подарил фактически буллит для Альберта Элиса, с которого гондурасец сравнял счёт. К счастью для "ткачей", Тиаго Мендес отметился результативным дальним ударом между голами "Бордо".

А в концовке хозяева запросто могли побеждать – "Лион" традиционно провалил концовку. Но на помощь как всегда пришёл Антони Лопеш. Сначала португалец успел заблокировать удар Ньянга метров с пяти, а а 90+3 Грегерсен с ещё более убийственной точки катнул мимо ворот. 2:2. "Лион" пронесло.