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L'Equipe: Окружение Месси недовольно тактикой Маурисио Почеттино

Франция
(1 голосов)

А аргентинец с таким подбором игроков способен реализовать свой подход? Хм…

L'Equipe: Окружение Месси недовольно тактикой Маурисио Почеттино

beinSPORTS

Новина українською

Окружение форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси крайне сомневается в методах работы главного тренера парижан Маурисио Почеттино, об этом сообщает авторитетное издание L'Equipe.

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Как сообщает источник, окружение аргентинца критикует Почеттино за слишком сложные тактические планы на игру. Считается, что Месси не может полностью раскрыться в столице Франции и сталкивается с критикой, так как Маурисио не может определиться с функциями игрока на поле.

Напомним, Месси в 9 матчах Лиги 1 забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
06.12.2021 в 14:14
Окружение Месси- это подлизун Ди Мария, вассал Паредес и гее- дружбан Неймар?
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prockop4uck (Киев)
06.12.2021 в 14:07
Никогда такого не было...
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
06.12.2021 в 13:59
Так может стоит задуматься о покупке своего карманного клуба, где будет самая совершенная и прекрасная тактика?
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