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L'Equipe: Окружение Месси недовольно тактикой Маурисио Почеттино
А аргентинец с таким подбором игроков способен реализовать свой подход? Хм…
beinSPORTS
Окружение форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси крайне сомневается в методах работы главного тренера парижан Маурисио Почеттино, об этом сообщает авторитетное издание L'Equipe.
Как сообщает источник, окружение аргентинца критикует Почеттино за слишком сложные тактические планы на игру. Считается, что Месси не может полностью раскрыться в столице Франции и сталкивается с критикой, так как Маурисио не может определиться с функциями игрока на поле.
Напомним, Месси в 9 матчах Лиги 1 забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
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