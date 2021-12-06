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Ньюкасл заинтересован в подписании молодого таланта Лилля

Франция
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Французский клуб не может договориться о новом контракте

Ньюкасл заинтересован в подписании молодого таланта Лилля

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Защитник "Лилля" Свен Ботман может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В 21-летнем игроке заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", сообщает в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, "сороки" хотят в январе приобрести футболиста. "Лилль" рассчитывает сохранить игрока до лета, но может передумать, если зимой поступит выгодное предложение.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Ботман сыграл в 10 матчах и забил один гол.

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В статье: Ньюкасл Лилль Свен Ботман
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