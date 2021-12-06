Франция
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Ньюкасл заинтересован в подписании молодого таланта Лилля
Французский клуб не может договориться о новом контракте
Medium
Защитник "Лилля" Свен Ботман может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В 21-летнем игроке заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", сообщает в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.
По информации источника, "сороки" хотят в январе приобрести футболиста. "Лилль" рассчитывает сохранить игрока до лета, но может передумать, если зимой поступит выгодное предложение.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Ботман сыграл в 10 матчах и забил один гол.
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