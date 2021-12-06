Источник: Венгер и Зидан могут вместе прийти в ПСЖ

Арсен Венгер может прийти в "ПСЖ" на должность спортивного директора, если Зидан согласится тренировать, сообщает Foot Mercato. Оказывается, специалисты хотели бы поработать вместе.

Сообщается, что владельцы "Пари Сен-Жермен" очень высокого мнения о Венгере и не раз приглашали его в структуру клуба. "ПСЖ" не теряет надежд, что в будущем такое назначение может случиться.

Возможный приход Зидана и новый проект в париже могли бы способствовать приходу Арсена, которого, как сообщается, уже приглашали ранее.

Также сообщается, что Зидан уже контактировал с Парижем.

Напомним, что в данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола. А Зидан является уроженцем Марселя. Ещё тренируя "Реал", француз исключал возможность возглавить "ПСЖ".