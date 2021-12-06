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Источник: Венгер и Зидан могут вместе прийти в ПСЖ
Специалисты хотели бы поработать вместе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Арсен Венгер может прийти в "ПСЖ" на должность спортивного директора, если Зидан согласится тренировать, сообщает Foot Mercato. Оказывается, специалисты хотели бы поработать вместе.
Сообщается, что владельцы "Пари Сен-Жермен" очень высокого мнения о Венгере и не раз приглашали его в структуру клуба. "ПСЖ" не теряет надежд, что в будущем такое назначение может случиться.
Возможный приход Зидана и новый проект в париже могли бы способствовать приходу Арсена, которого, как сообщается, уже приглашали ранее.
Также сообщается, что Зидан уже контактировал с Парижем.
Напомним, что в данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола. А Зидан является уроженцем Марселя. Ещё тренируя "Реал", француз исключал возможность возглавить "ПСЖ".
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