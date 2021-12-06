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Источник: Венгер и Зидан могут вместе прийти в ПСЖ

Франция
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Специалисты хотели бы поработать вместе

Источник: Венгер и Зидан могут вместе прийти в ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Арсен Венгер может прийти в "ПСЖ" на должность спортивного директора, если Зидан согласится тренировать, сообщает Foot Mercato. Оказывается, специалисты хотели бы поработать вместе.

Сообщается, что владельцы "Пари Сен-Жермен" очень высокого мнения о Венгере и не раз приглашали его в структуру клуба. "ПСЖ" не теряет надежд, что в будущем такое назначение может случиться.

Возможный приход Зидана и новый проект в париже могли бы способствовать приходу Арсена, которого, как сообщается, уже приглашали ранее.

Также сообщается, что Зидан уже контактировал с Парижем.

Напомним, что в данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола. А Зидан является уроженцем Марселя. Ещё тренируя "Реал", француз исключал возможность возглавить "ПСЖ".

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В статье: Арсен Венгер Зинедин Зидан ПСЖ
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Источник:
footmercato.net

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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
06.12.2021 в 20:08
Ну тогда если Венгер спорт директором, то Леонардо уходит. Это же было условие Зидана. Странный вообще он чел. С каждым тренером конфликт имел и из за него они уходили. Может теперь все наладится в клубе..
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Laborer (Dnipro)
06.12.2021 в 19:16
"...дуже високої думки про Угора і неодноразово запрошували його до структури клубу." Виправте цей машинний переклад.
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