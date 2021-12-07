В своем стиле: Месси забил в ворота Брюгге

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси забил в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота "Брюгге" (3:0, первый тайм). Это его 4-й гол в текущем розыгрыше турнира.

Аргентинец после навеса подобрал мяч на границе штрафной площади и пустил его точным ударом в левый нижний угол. Ещё один гол из-за штрафной от аргентинца.

Добавим, что первые два гола в поединке забил Килиан Мбаппе, таким образом превзошедший показатели Руни, Кака и Это'О.