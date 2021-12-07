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В своем стиле: Месси забил в ворота Брюгге

Франция
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(1 голосов)

Золотой мяч привел аргентинца в чувства

В своем стиле: Месси забил в ворота Брюгге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси забил в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота "Брюгге" (3:0, первый тайм). Это его 4-й гол в текущем розыгрыше турнира.

Аргентинец после навеса подобрал мяч на границе штрафной площади и пустил его точным ударом в левый нижний угол. Ещё один гол из-за штрафной от аргентинца.

Добавим, что первые два гола в поединке забил Килиан Мбаппе, таким образом превзошедший показатели Руни, Кака и Это'О.

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В статье: Лионель Месси Брюгге Золотой мяч ПСЖ
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Комментарии (2)
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NORDOS
07.12.2021 в 20:55
затащіл в матчі з грозним Брюгге ще один зм несіть
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+2
0
prockop4uck (Киев)
07.12.2021 в 20:49
Виталик, щеночек, вылезай. Порадуйся малеха, дай экспертную оценку. А то после последнего тура в лиге фермеров мы тебя чёт не дождались
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+1
0


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