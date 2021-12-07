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В своем стиле: Месси забил в ворота Брюгге
Золотой мяч привел аргентинца в чувства
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси забил в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в ворота "Брюгге" (3:0, первый тайм). Это его 4-й гол в текущем розыгрыше турнира.
Аргентинец после навеса подобрал мяч на границе штрафной площади и пустил его точным ударом в левый нижний угол. Ещё один гол из-за штрафной от аргентинца.
Добавим, что первые два гола в поединке забил Килиан Мбаппе, таким образом превзошедший показатели Руни, Кака и Это'О.
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