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Месси повторил рекорд Роналду, забив Брюгге
Оба забили 38 командам в рамках Лиги чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси оформил дубль в ворота "Брюгге" (4:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийская команда стала 38-ой в турнире, чьи ворота покорились аргентинцу.
Месси повторил рекорд Лиги чемпионов по этому показателю, установленный Криштиану Роналду.
34-летний аргентинец в этом сезоне провел за "ПСЖ" 13 матчей, в которых 6 раз отличился и 3 раза отдал голевую передачу.
Most teams scored against in Champions League history:— Squawka Football (@Squawka) December 7, 2021
◉ 38 - Cristiano Ronaldo
◉ 38 - Lionel Messi
A Messi special to equal the record. #UCL pic.twitter.com/CCZAZ6WYS3
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