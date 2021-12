Месси повторил рекорд Роналду, забив Брюгге

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси оформил дубль в ворота "Брюгге" (4:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийская команда стала 38-ой в турнире, чьи ворота покорились аргентинцу.

Месси повторил рекорд Лиги чемпионов по этому показателю, установленный Криштиану Роналду.

34-летний аргентинец в этом сезоне провел за "ПСЖ" 13 матчей, в которых 6 раз отличился и 3 раза отдал голевую передачу.

Most teams scored against in Champions League history:



◉ 38 - Cristiano Ronaldo

◉ 38 - Lionel Messi



A Messi special to equal the record. #UCL pic.twitter.com/CCZAZ6WYS3