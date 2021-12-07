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Месси повторил рекорд Роналду, забив Брюгге

Франция
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Оба забили 38 командам в рамках Лиги чемпионов

Месси повторил рекорд Роналду, забив Брюгге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси оформил дубль в ворота "Брюгге" (4:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийская команда стала 38-ой в турнире, чьи ворота покорились аргентинцу.

Месси повторил рекорд Лиги чемпионов по этому показателю, установленный Криштиану Роналду.

34-летний аргентинец в этом сезоне провел за "ПСЖ" 13 матчей, в которых 6 раз отличился и 3 раза отдал голевую передачу.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Брюгге ПСЖ
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