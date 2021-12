У ПСЖ худшие результаты в группе ЛЧ в эпоху катарцев

"ПСЖ" завершил групповой этап Лиги чемпионов на 2-м месте в группе А и вышел в 1/8 финала турнира. Команда повторила худший результат на этой стадии турнира – 11 очков в 6 матчах при разнице мячей "+5", сообщает GFFN.

Такое же количество баллов у "ПСЖ" было в сезоне-2018/19. Тогда с 11 очками парижане заняли 1-е место в группе с "Ливерпулем", "Наполи" и "Црвеной Звездой", но разница мячей в том сезоне была лучше – "+8".

Напомним, что "парижане" по одному разу выиграли у каждой команды группы, сыграли вничью с "Лейпцигом" и "Брюгге", а также проиграли "Сити".

