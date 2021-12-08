  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. У ПСЖ худшие результаты в группе ЛЧ в эпоху катарцев
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У ПСЖ худшие результаты в группе ЛЧ в эпоху катарцев

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Ранее клуб был очень стабилен

У ПСЖ худшие результаты в группе ЛЧ в эпоху катарцев

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" завершил групповой этап Лиги чемпионов на 2-м месте в группе А и вышел в 1/8 финала турнира. Команда повторила худший результат на этой стадии турнира – 11 очков в 6 матчах при разнице мячей "+5", сообщает GFFN.

Такое же количество баллов у "ПСЖ" было в сезоне-2018/19. Тогда с 11 очками парижане заняли 1-е место в группе с "Ливерпулем", "Наполи" и "Црвеной Звездой", но разница мячей в том сезоне была лучше – "+8".

Напомним, что "парижане" по одному разу выиграли у каждой команды группы, сыграли вничью с "Лейпцигом" и "Брюгге", а также проиграли "Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Манчестер Сити РБ Лейпциг ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...