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У ПСЖ худшие результаты в группе ЛЧ в эпоху катарцев
Ранее клуб был очень стабилен
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" завершил групповой этап Лиги чемпионов на 2-м месте в группе А и вышел в 1/8 финала турнира. Команда повторила худший результат на этой стадии турнира – 11 очков в 6 матчах при разнице мячей "+5", сообщает GFFN.
Такое же количество баллов у "ПСЖ" было в сезоне-2018/19. Тогда с 11 очками парижане заняли 1-е место в группе с "Ливерпулем", "Наполи" и "Црвеной Звездой", но разница мячей в том сезоне была лучше – "+8".
Напомним, что "парижане" по одному разу выиграли у каждой команды группы, сыграли вничью с "Лейпцигом" и "Брюгге", а также проиграли "Сити".
Despite PSG's 4-1 win over Club Brugge last night, their Champions League tally of 11 points and a +5 goal difference amounts to the club's worst group stage record during the QSI era. (RMC)— Get French Football News (@GFFN) December 8, 2021
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