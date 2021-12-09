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Лион наказали за беспорядки в поединке с Марселем
Лион наказали за беспорядки в поединке с Марселем
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский клуб "Лион" оштрафован снятием одного балла и проведением двух домашних матчей без зрителей. Напомним, во время матча 14-го тура Лиги 1 против "Марселя" один из фанатов бросил бутылку в футболиста гостей Димитри Пайета. Поединок прошел 21 ноября в Лионе, однако был сорван в начале первого тайма из-за данного инцидента.
Известно, что фанат, который бросил бутылку в Димитри, получил полгода условно плюс испытательный срок (2 года), а также запрет на посещение стадионов в течение пяти лет.
Дисциплинарная комиссия постановила снять с "Лиона" одно очко в турнирной таблице, матч против "Марселя" будет переигран при пустых трибунах. Дата будет определена позже. Также "Лион" проведет еще один домашний матч без болельщиков. Поединок без фанатов с "Реймсом" (1:2) в зачет наказания не пойдет. "Les Gones" собираются обжаловать данное решение.
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