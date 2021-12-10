Кроличья нора Мино Райолы: от доставки пиццы через Недведа и Златана к особняку Аль Капоне

Сцена первая. Две молодые пары сидят у камина.

Девушки - родные сестры - привели своих парней. Один из них уже довольно известный журналист Поль Ункенхот. Второй - итальянец, вроде бы занимающийся футболом, хотя на игрока похож примерно, как пингвин на льва.

Когда речь заходит о Турине, одна из девушек спрашивает, мол, а насколько он большой? Итальянец внятно отвечает: "Миллион двести".

Поль берет на полке энциклопедию, листает и наконец находит: "Не, меньше. Всего лишь 750 тысяч". Его упитанный соперник снисходительно улыбается: "Так это без пригородов".

Перепроверить информацию быстро невозможно. Кажется, Мино победил. Опять.

***

Его умение убеждать других в своей правоте уже хорошо известно, хотя ему слегка за 20.

Мино Райола в "Харлеме", Noord-Hollands Archief

Родители переехали в нидерландский Харлем из Италии, когда Кармине был неполный год. Его дядя открыл на центральной площади пиццерию - там вся родня и зарабатывала себе на хлеб.

Мино любит "вспоминать", как работал пиццайоло в семейном бизнесе, только это неправда. На деле, он был характерным официантом, который умело поддерживал беседу, постепенно переключая все внимание на себя.

Президент футбольного "Харлема" Хенк Хат однажды не выдержал и сказал, мол, парень, если ты такой умный, иди к нам и покажи, как это все делается, а то языком каждый чесать может. Журналист Эдвин Струйс присутствовал при разговоре:

"Понимаете, клуб тогда был устроен по-дилетантски, и мы нуждались в новых спонсорах. У Мино было очень много идей, и еще он знал практически всех в городе".

Райола был жаден к работе, но еще больше - к информации. Он запоминал адреса, имена; каждую деталь при укладывании сделки. Эффективность? Близка к нулевой. Зато какой масштаб идей! Мино одновременно договаривался по бесплатной доставке людей на стадион, создавал бизнес-клуб из состоятельных болельщиков, даже пытался провести IPO раньше всех в Эредивизи.

Стадион в Харлеме, lequipe.fr

Увлеченные его энтузиазмом боссы "Харлема" назначили Райолу спортивным директором - теперь он ведал еще и трансферами. Мино нашел способ привезти новичков, не потратив денег - он предлагает клуб в качестве сателлита сперва "Аяксу", а затем и "Наполи". Дерзкий ход, но оба отвечают "нет".

"Харлем", тем временем, даже на сантиметр не поднялся из болота, в котором пребывал на момент прихода Райолы. В чем же дело, мистер Струйс?

"Клуб как был посредственным, так и остался, хотя Мино все предлагал и предлагал. Оглядываясь назад, я понимаю - он использовал нас, чтобы закрепиться в футболе".

***

Сцена вторая. Молодая звезда пражской "Спарты" Павел Недвед садится в самолет, который привезет его в Рим. Контракт с "Лацио" уже на мази - так его заверил полноватый итальянец, который, кажется, знает абсолютно все.

Дело Босмана отгремело совсем недавно, агентская профессия еще на распространена повсеместно, но Мино Райола уже имеет приличную школу за спиной. Еще в 1991 году он познакомился с главным дельцом голландского рынка Робом Янссеном - вместе они "толкнули" Артура Нюмана из "Харлема" в "Твенте".

Мино понимает - вот оно, настоящее дело. Он втирается в дружбу к миллионеру и участвует во всех его "итальянских" сделках. Переходы Брайана Роя в "Фоджу", Марсиано Винка в "Дженоа", Денниса Бергкампа и Вима Йонка в "Интер" - Райола прикладывает руку ко всем, чтобы потом объявить миру, мол, это все я.

"Да чушь собачья. В те годы он был подручным Янссена - переводчиком, разнорабочим. Жене игрока требовалась новая кухня? Вот в таких случаях посылали Мино", - улыбается Укенхот.

Райола и Недвед, Lequipe.fr

Но не все так просто. Райола пресмыкался и учился у старших, готовясь к самостоятельному плаванью. Он ждал подходящий момент и, что еще важнее, подходящего клиента, чтобы заявить про себя миру.

И нет, им оказался не Недвед. Первее всех Мино заручился поддержкой популярного в Серии А тренера Зденека Земана. С него все началось. Ну а Земан познакомил Райолу с другим чехом, которого после гениального Евро-96 хотели себе все топ-клубы Европы.

***

С Недведом Мино потом дружил еще долго. Мировые СМИ облетело их общее фото с Золотым мячом-2003.

Это одна из его фишек - превращать клиентов в друзей, создавая ощущение семьи. Райола бывает резок, упрям, а порой даже возмутительно груб с журналистами и руководителями клубов, но своих игроков ублажает изо всех сил.

Роди Тюрпейн так и не вырос в большую звезду, но и у него остались лишь приятные воспоминания от работы с Мино в конце 90-х:

"Понимаете, вы могли связаться с Мино 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он мог решить любую вашу проблему. И еще он был надежен. Все его слова в итоге оказались правдой, а не как бывало с другими агентами".

Райола и Златан, Gazzetta.it

У Недведа не было шансов устоять перед шармом Райолы - тот знал о нем все еще до их первой встречи. То же самое спустя несколько лет испытает Златан Ибрагимович. Местечковый принц "Аякса", уверенный в собственной гениальности, он приехал на встречу с Мино на дорогом Porsche, ожидая привычных комплиментов. Райола же достал из сумки пожеванную газету и монотонно зачитал:

"Филиппо Индзаги - 25 матчей, 20 голов, Давид Трезеге - 24 матча, 20 голов, Златан Ибрагимович - 24 матча, 6 голов. И ты хочешь, чтобы я тебя продал?!"

Ключи от Porsche Златан передал Мино тут же, на месте, пообещав завязать с понтами и побрякушками и взяться за голову. Итог - 15 голов и звание лучшего бомбардира Эредивизи. Дорога в "Ювентус" открыта. На встречу с Лучано Моджи Райола приезжает в шортах и кроссовках на босу ногу. Директор туринцев морщится, но куда деваться? У этого ненормального туз в рукаве.

***

Сцена третья. Декабрь 2021-го, Париж. Райоле уже за 50, но он по-прежнему неряшлив - сидит, откинувшись на спинку стула в VIP-ложе "Парк де Пренс".

На поле играют две его команды - "ПСЖ" против "Ниццы". С Парижем все просто - он дружен с Леонардо, а тот крутит шейхами, как хочет. Райола представлял интересы Матюиди, Ибры, Верратти, Ареоля; год назад пристроил Мойзе Кина, а прошлым летом - Джиджи Доннарумму. Почеттино, конечно, испортил всю малину, поставив на Кейлора Наваса, но Мино не порет горячку. Костариканец немолод, да и позиции тренера в "ПСЖ", как всегда, зыбки. Скоро все поменяется.

Райола и Леонардо, Lequipe.fr

В "Ницце" Мино подружился со спортдиром Юбером Фурнье, который тратит деньги британского химического гиганта INEOS. Сейчас за "Орлят" бегает аж пятеро его клиентов, причем трое пришли летом 2021-го - Джастин Клюйверт, Келвин Стенгс и Пабло Росарио.

Ничья 0:0 - плохой результат для фанатов, собравшихся на "Парк де Пренс", но не для Райолы. Он как раз доволен - все его клиенты сегодня не проиграли.

"Переговоры с Мино никогда не бывают легкими, он умело блефует, защищая интересы своих игроков. С другой стороны, если он дал слово - оно как камень. В этом плане он один из лучших", - утверждает Фурнье.

То ли они действительно сошлись характерами, то ли удачно делят навар от сделок - поди знай? Может, спустя годы бухгалтеры INEOS что-нибудь и обнаружат - у Райолы смешанная репутация. 49 млн евро комиссии при переходе Поля Погба из "Ювентуса" в "МЮ" не только разозлили фанов, но и вынудили вмешаться ФИФА, которую Мино на дух не выносит. Его амбициям нет предела.

***

73 клиента на 750 млн евро; среди них Эрлинг Холанд, Маттейс де Лигт, Джиджи Доннарумма, Марко Верратти, Райан Гравенберх. Даже Ибра еще в строю.

Райола и Погба, hetimes.co.uk

Райола обязательно возьмет его в дело, когда Златан завяжет с футболом. Они слишком много знают друг о друге, чтобы просто так расстаться. Да и потом, Мино уже сейчас сам не справляется. Юрист из Бразилии Рафаэла Пимента составляет контракты; Витторио Риго допущен к переговорам. Бывшая пресс-секретарь "Юве" Энрика Тарчи ведает коммуникацией между игроками и СМИ.

Кроличья нора Мино шикарна, как никогда. В сланцах и шортах он рассекает на дорогущем Range Rover по улицам Майами-Бич, где купил особняк, некогда принадлежавший Аль Капоне. Смачный плевок в общественное мнение. Но что на дне норы?

Великий и ужасный Райола никогда этого не признает, но… он избегает родного Харлема. Даже особняк родне купил в поселке неподалеку, лишь бы не встречаться с местными. У Мино не осталось прошлого - только им же сочиненный миф про страдальца-рабочего, который разрушается при контакте со свидетелями того, как все происходило на самом деле. Он их боится.

В 2010 году, когда "Харлем" объявили банкротом, он легко мог спасти клуб, но даже пальцем не пошевелил. Он - новый Аль Капоне, мать вашу, а не вот это все.

Понты и комплексы - копни поглубже и обнаружишь в каждом человеке то и другое. Райола не исчадие ада, а лишь рекордсмен по их количеству. Добавьте сюда незаурядный талант болтуна - и вот она, водородная бомба футбольного рынка.

Комфортнее от нее не стало, конечно; лучше - тоже. Зато точно стало веселее, если, разумеется, она не нацелилась на ваш любимый клуб.