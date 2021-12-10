В ПСЖ назвали сумму, за которую готовы продать Икарди

"ПСЖ" назвал цену на форварда Мауро Икарди, пишет L’Equipe. Парижане оценили футболиста в 50 млн евро. Клуб будет готов продать игрока за эту сумму уже в январе.

Ранее сообщалось, что главный тренер "ПСЖ" не рассчитывает на Икарди. Аргентинец тоже рассматривает вариант со сменой клубной прописки.