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В ПСЖ назвали сумму, за которую готовы продать Икарди

Франция
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Игрок может покинуть клуб уже в ближайшее трансферное окно

В ПСЖ назвали сумму, за которую готовы продать Икарди

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" назвал цену на форварда Мауро Икарди, пишет L’Equipe. Парижане оценили футболиста в 50 млн евро. Клуб будет готов продать игрока за эту сумму уже в январе.

Ранее сообщалось, что главный тренер "ПСЖ" не рассчитывает на Икарди. Аргентинец тоже рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

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В статье: Мауро Икарди ПСЖ
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